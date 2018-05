Povestea echipei Heniu Prundu Bârgăului, finalista Cupei României 2018 la fotbal feminin. Andreea Corduneanu, de la Terapie Intensivă, pe teren și înapoi la spital

”Mai sunt cinci ore până la meci, iar Andreea Corduneanu stă pe un scaun de spital și primește în venă Vitamina C – poate, poate o reuși să învingă pacostea asta de răceală care este mai puternică decât fostele sale adversare din Liga Campionilor. Pentru jocul lui Heniu, Corduneanu este busola, iar fără ea riscăm să fim un pic debusolați pe teren.

La masa de prânz, e o tăcere de parastas. Lipsește doar mortul. Fetele sunt cu gândurile doar la semifinala asta de Cupa României, care le roade stomacul și le împiedică să zâmbească.

Când revin la cantonament, Lenuta Ștef și Simona Caldare au deja pulsul 120, de parcă ar fi alergat cu ranița și pușca în spate la antrenamentele pe care le fac regulat la Armată. Tocmai ele, care s-ar duce până în Afganistan să se lupte cu talibanii, sunt acum invadate de o emoție incontrolabilă.

Antrenorul principal Calin Svoboda și directorul tehnic Dan Dosan fac mai multe scenarii de meci și încearcă să rămână calmi în tot acest iureș emoțional.

Tribuna freamătă. Niciodată n-am văzut-o plină. Printre oaspeți, selecționerul României, Mirel Albon, și președintele CFF Olimpia Cluj, Alin Cioban, care încearcă să-i mai ia din emoții președintelui clubului nostru, George Ruscau. Admirabilele handbaliste de la CSM Bistrița conduse de antrenorul Horatiu Pașca și-au găsit timp să vină să ne fie alături. Un gest minunat! Peluza Albastră improvizată pe loc dă tonul scandărilor, dorind să le mobilizeze și mai mult pe fete.

Meciul începe echilibrat, însă emoțiile își spun cuvântul rapid: Lena luftează, Margarita Panova profită, pătrunde în careu și înscrie. 1-0 pentru Vasas Femina Fotbal Club Odorhei. E doar minutul 12, iar meciul tocmai a devenit un calvar. Noroc că Adina Rognean egalează repede, după o fază de atacant de clasă: protejează cu spatele mingea primită de la Balázs Csilla, se răsucește rapid, driblează o adversară și șutează minunat la colțul lung.

Vine pauză, iar Lena ar vrea să dărâme cu capul clădirea cantonamentului. E furioasă că a greșit. Dar furia e bună în astfel de cazuri.

La reluare, Vasas se instalează în terenul nostru. Vrea să rezolve cazul în 90 de minute și începe să preseze tot mai mult. Încercăm să absorbim presiunea, dar parcă am vrea mai mult și în atac.

La încălzire iese Corduneanu, deși nu are neapărat nevoie să o facă, având în vedere că de trei zile are temperatură. Andreea are însă și o inimă imensă și o înlocuiește pe Nadea Vasilika, care resimte efortul depus în banda stângă. Nu trece mult timp, și Corduneanu luminează terenul cu o pasă formidabilă către Papp Szidònia, care nu reușește însă s-o învingă pe Kajtar. Încercăm să stăm mai sus, dar Andreea nu rezistă și este scoasă pe targă. Meciul ei se mută la spital (nr. Andreea e bine acum!).

Între timp, meciul nostru se transformă într-o luptă dureroasă în special pentru fetele noastre, a căror energie este pe roșu, pe când adversarele par să-și fi pus plămânii de rezervă. Fluierul vine ca o izbăvire, însă doar una temporară, pentru că urmează prelungirile. În minte îmi vin vorbele Andreei dinainte de meci: ”Numai de nu s-ar ajunge în prelungiri!”

Minutele trec greu, ca la tortură. E clar că nu mai e loc de tehnică și tactică pentru noi. Fetele sunt doar inimi care aleargă în iarba umedă de la ploaia care tocmai a început. Se luptă ca la Rovine. Călin urlă asemenea lui Russell Crowe în Gladiatorul: Strângeți liniiiileeee! Pentru primarul Doru Crișan curtea arenei s-a micșorat dramatic, transformându-se într-o cușcă în care se agită ca un leu. Arbitrul de centru Dragos Lunca toarnă și el o canistră de benzină peste focul din teren, fluierând lovitură liberă pentru Vasas la ultima fază. Încordare maximă. Mingea pleacă precum o torpilă, îi dă peste cap mâinile portarului Zatuşevscaia Ana și explodează în transversală. Ne uităm în jur. Suntem încă în viață. Penaltyuri!

Bate Csilla și înscrie cu siguranță. 2-1. E aur pentru moral. Vasas ratează. Urmează Szidy, care dă la semiînălțime. E 3-1 pentru noi. Cât de aproape suntem… Înscrie Vasas. 3-2. Urmează Simona, care a alergat cât să înconjoare Pământul. Dă bine, dar Kajtar intuiește colțul. Vasas înscrie. 3-3. Se apropie Valentina Vaman. Este epuizată. Pare o crimă să îi ceri să bată. Vali nu mai are forță, iar Kajtar se culcă pe balon. Vasas înscrie și are 4-3. Dacă Mera Iulia ratează, suntem aut. Dar Mera e războnică pură. Dacă vrei să te duci în Vestul Sălbatic, ia-o pe Mera, că nu ai teamă. Iulia execută cu sânge rece. 4-4. Rămânem însă cu sabia deasupra capului, pentru că dacă Vasas înscrie, suntem din nou aut. Bate Colesnicenco, o jucătoare foarte bună. E timpul să intre Dumnezeu! Ratareee!

Pulsul este pe la 160. De acum, e care pe care. Urmează Lovenberger Denisa, cea care a neutralizat-o pe vedeta lui Vasas, Carolina Țabur. Denisa, Denisa – o încurajează galeria. Deny trage ca din tun. 5-4. Înscrie și Vasas. 5-5. Rognean nu vrea să bată. E secătuită mental. Hai, Adina, că poți, se aude vocea președintelui Ruscău. Și Adina poate, pentru că e fotbalistă. Trage impecabil. 6-5. Vasas înscrie iar. 6-6. Refuză să se predea. Urmează Lena. O mai apasă oare greșeala de la gol? Gooolll! E 7-6 pentru noi. Vine Panova. Zatu o cunoaște foarte bine, pentru că amândouă se bat pentru postul de titular la naționala Moldovei. La Vasas, ea joacă însă atacant. E un duel al nervilor. Panova știe ca Zatu știe unde i-o va da. Și încearcă s-o păcălească și să trimită pe centru. Numai că Zatu este trasă de mânecă de Dumnezeu, care îi șoptește: Rămâi aici! Și mingea vine către ea și către izbăvirea noastră. Suntem finaliiiști!”.

Așa au trăit calificarea bistrițenii. Text emoționat publicat de pagina de Facebook a clubului.

ACS Heniu – Vasas Odorhei 1-1, 7-6 după penalty-uri

Au marcat: Rognean (27) / Panova (12)

ACS Heniu: Ana „Ter Stegen” Zatușevscaia – Valentina „Carvajal” Vaman, Lenuța „Van Buyten” Ștef, Iulia „Puyol” Mera, Deny „Alves” Lovenberger – Csilla „Modric” Balazs, Alexandra „Fernandinho” Zsiga – Adina „Caniggia” Rognean, Szidonia „De Bruyne” Papp, Nadia „Podolski” Vasilica – Simona „Hagi” Caldare. Au mai jucat: Andreea „Verratti” Corduneanu, Ioana „Aguero” Pop. Antrenori: Calin „Pep” Svoboda, Gicu „Arteta” Ruscău. Director tehnic: Dan „Mourinho” Dosan. Președinte: George „Perez” Ruscău.

Finala Cupei României, dintre ACS Heniu și CSS Târgoviște, echipă care a trecut în semifinale de Piros Security cu 6-2, va avea loc marți, 29 mai, la Sfântu Gheorghe.

ACS Heniu Prundu Bârgăului este un club de fotbal fondat în anul 1938, care, începând din 2013, are secție exclusiv feminină. Joacă în Liga 1, o serie de 10 echipe. Calificarea în finala Cupei e cea mai mare performanță a clubului, după locul 3 în 2015.



Cea mai cunoscută jucătorare e internaționala Andreea Corduneanu, ex-Olimpia Cluj, un fel de Bayern Munchen al României, legitimată la începutul anului. Din lot mai fac parte moldovencele Ana Zatușevscaia și Vasilica Nadea (ambele internaționale), dar și Csilla Balazs și Szidonia Papp, aduse de la Vasas Odorhei.

Munții Bârgău sunt o grupă muntoasă a Carpaților Maramureșului și Bucovinei. aparținând de lanțul Carpaților Orientali. Cel mai înalt pisca este vârful Heniu Mare, 1.611 m.

Prundu Bârgăului (în trecut Prundul Secului), circa 7.000 de locuitori, este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Bistrița-Năsăud. Susenii Bârgaului mai face parte din comună. Prof. Nicolae Drăgan consideră că acest cuvânt este de origine slavă, însemnând văgăună sau fundătură. De altfel, Valea Bârgăului este tocmai o astfel de înfundatură din care se poate ieși numai printr-o trecătoare, pasul Tihuța, spre Moldova. Totodată există și părerea că numele “Bârgău” provine de la sașii bistrițeni, din substantivul german “berg”, care înseamnă “munte”, sau din derivate ale acestuia.

