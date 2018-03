Cu cine votează Vulpițele Galbene la alegerile FRF. Echipa feminină din Roman, afiliată la Federație din 2016, activează în Liga 3 și este pe picior de egalitate cu granzii fotbalului românesc FCSB, Dinamo, CFR Cluj sau CSU Craiova. Asta înseamnă un vot la scrutinul din 18 aprilie.

Președintele clubului Vulpițele Galbene, Adelin Tălmăcel, a declarat pentru libertatea.ro: ”Am avut contacte cu doi dintre cei trei candidați, cu Răzvan Burleanu și cu Ionuț Lupescu. Îl aștept și pe Marcel Pușcaș. Nu pot să vă spun pe cine susțin. Cert este că, din discuțiile avute cu Burleanu și cu Lupescu, ambii pun accent pe dezvoltarea fotbalului feminin. Așadar, oricare va fi președinte fotbalul feminin ar avea de câștigat. Dar, ca și în politică, de la vorbe, la fapte, e cale lungă. Eu sunt de puțin timp în fenomen, dar cred că tot timpul e loc de mai bine”.

Adelin Tălmăcel a explicat de ce și-a denumit clubul Vulpițele Galbene: ”Vulpea este un animal specific zonei. Denumirea Vulpițele galbene a fost mai mult o chestie de marketing, care a prins bine. Toată lumea ne recunoaște. Dacă ne-am fi numit Victoria Roman nu am fi atras atenția atât de mult, cel puțin pe plan local”.

Adelin Tălmăcel, profesor de sport la Liceul Tehnic ”Miron Costin” din Roman, are o echipă de senioare și una de junioare U15. Cu bani le finanțează? ”Trăim din subvenția de la FRF: 2,20 de lei/kilometru pentru transport, plus 60 de lei pentru cazare și masă la deplasări peste 250 de kilometri. Nu ne ajung acești bani, dar ne completăm bugetul cu 9.000 de lei anual acordați de Consiliul Local pe bază de proiect. Restul, mai completez din salariul meu. Cumpăr apă, ciocolată, plătesc transportul unor fete care fac naveta”, a dezvăluit președintele Vulpițelor Galbene, posesor al licenței B UEFA.

Echipa de senioare a Vulpițelor Galbene se află pe locul 1 în Seria 1 a Ligii 3, la finalul turului. ”Din punct de vedere sportiv putem face față în Liga 2, dar financiar nu suntem încă pregătiți. Nu-mi doresc promovarea cu orice preț”, a precizat președintele clubului Vulpițele Galbene, Adelin Tălmăcel.

”La început a fost un hobby, iar acum această activitate îmi ocupă aproape tot timpul. Îmi doresc ca împreună cu staff-ul meu să formăm două-trei jucătoare pentru echipa națională. Avem o jucătoare foarte bună, Paula Agu, mijlocaș de creație, care are 20 de ani, dar nu a jucat la nici un lot de junioare. Am găsit-o în satul Buruienești. Dădea like-uri la pozele de facebook-ul clubului și am abordat-o. Are un talent nativ impresionant. Mi-a zis că juca fotbal cu băieții pe maidan. De perspectivă avem o junioare U15, Elena Zaleru, atacant”.

