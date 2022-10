Bănel Nicoliță (37 de ani) a renunțat la fotbalul de performanță, iar acum este proprietarul și antrenorul unei școli de fotbal din București. „Deja avem 60 de copii și asta e cea mai mare bucurie. În fața lor au un om care a făcut istorie pentru fotbalul românesc”, spune acesta.

Dar până să ajungă aici și să scrie o pagină de istorie pentru FCSB, Bănel Nicoliță, născut la Făurei, în județul Brăila, a avut o copilărie grea.

„Nu aveam ce să mâncăm! Erau zile în care dormeam nemâncați. Nu mi-a fost niciodată rușine s-o recunosc. Dimineața, când ne trezeam, cine prindea hăinuța pentru școală o lua. Făceam cu schimbul. Cu haina, cu adidașii, cu tricoul și așa mai departe. Mă bucur că am avut puterea să trec peste multe în viață”, a povestit Bănel la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.RO.

De la 8 ani, acesta a început să câștige propriii bani: „Munceam cu ziua. Mergeam de la 5 dimineața la muncă, apoi mă duceam la școală și după la antrenament. Nu m-am dat la o parte de la nimic. Ce era pentru familie nu refuzam niciodată. Eu am ajutat pe toată lumea și le-am oferit toată dragostea mea, nu doar banii”.

La finalul carierei de fotbalist, Nicoliță avea în conturi aproximativ 300.000 de euro. Bani pe care i-a pierdut aproape în totalitate după ce a investit în echipa locală, atunci în Liga a 4-a.

Am schimbat vestiare, am făcut dușuri, am făcut multe. Am încercat să le ofer ceva pozitiv, dar mi-au furat țevile, plasele, tot! Eu am făcut ce a depins de mine. Am promovat în Liga a 3-a și am demonstrat tuturor că sunt unic, făcând totul pe banii mei și pe nebunia mea.

