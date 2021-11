Alte sporturi „Potențiali campioni există pe orice stradă, în orice oraș”. Povestea lui Avram Iancu, românul care a parcurs înot Dunărea De Andrada Lăutaru, Vlad Chirea (foto), . Ultimul update Duminică, 07 noiembrie 2021, 17:35

Avram Marius Iancu, 45 de ani, este primul român care a reușit să traverseze înot Canalul Mânecii, fără costum de neopren și fără pauză. După performanța din august 2016, când a ajuns pe țărmul Franței la ora 2 noaptea, am mers să vedem cum a arătat sezonul din acest an pentru sportivul-bibliotecar din Petroșani. Și ce sfaturi are pentru copii.