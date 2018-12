Povestea lui Giacomo Ambrosio Paul, 11 ani, începe cu adevărat când familia lui, sătulă de exilul italian, decide să revină acasă, la Timișoara.

În urmă cu doi ani, puștiul a fost înscris de tatăl său, la rândul lui fost fotbalist, la un club profesionist, ACS Poli Timișoara.

Aici intervine primul obstacol major. Omul susține că i s-a transmis faptul că puștiul nu are niciun pic de talent și că ar face bine să-l ia acasă. Dar, nu s-a împăcat cu soluția și l-a dus la rivala ASU Poli.

Copilul a început să dea goluri și să devină important la grupa 2006. A marcat peste 20 de goluri în campionat, însă timișorenii nu erau mulțumiți nici așa.

Pentru a se convinge de nivelul fiului său, tatăl a decis să-l ducă în străinătate.

Fără un sistem de relații, fără un impresar, tatăl lui Giacomo și-a luat inima-n dinți și a bătut la porțile unor cluburi din Vest: „Voiam să îmi spună cineva dacă are sau nu valoare. Să-mi fi zis: «Ia-l, domnule, de aici, și pune-l pe schiuri, du-l la patinaj, că n-are treabă cu fotbalul»! Să știu ce fac cu el. Eu am jucat fotbal și am văzut ceva special la acest copil. Ceva ce nu au mulți copii, la vârsta lui. Asta în timp ce soția nu este de acord să joace fotbal”.

Urmează La Masia?

Primul drum l-a făcut acolo unde știa cel mai bine, la Genova, pentru o probă la Sampdoria. Apoi, au urmat Academia Hoffenheim, FC Nurnberg și, perla coroanei, Real Madrid.

„La Academia Hoffenheim, din 100 de copii, Giacomo a terminat între primii 5. Apoi, la Nurnberg, în aprilie anul trecut, a fost între cei 10 admiși. Cineva mi-a sugerat să merg și la Real Madrid. Nu mi-am făcut iluzii. Acolo, ni s-a spus de la bun început: «Aici, noi chemăm în stagiu câte 500 de copiii și, poate, nu rămâne niciunul. Sau chemăm 100 și oprim doar unul. Asta nu înseamnă că acești copii nu au valoare, ci înseamnă doar că noi oprim doar ce avem nevoie». Ni s-a transmis că vom primi răspuns pe mail, dacă a fost remarcat. Nu l-am primit, așa că am sunat noi și ni s-a răspuns că, într-adevăr, n-a fost oprit, dar că Giacomo a primit dreptul de a mai veni la o testare. Așa am ajuns să colaborez cu un impresar puternic, între primii 10 din lume. Probabil că următorul drum îl vom face, pentru o probă, la La Masia, academia de fotbal a Barcelonei”.

„Are ceva special”

Când a revenit în Timițoara, Giacomo a făcut-o la fel, pe vârfuri, dar l-au întâmpinat alt gen de probleme. A fost luat la ochi.

„A supărat pe cineva. Adică ăsta dă probe la Real Madrid, iar al meu ce, nu e bun? Probabil, invidia. La anumite cluburi, multe, din păcate, se joacă fotbal pe 2% (n.r. – impozitul pe venit pe care firmele îl direcționează către diverse activități). N-o să dai afară «bancomatul» din club! Se cotizează în continuare. Adică, de unde fiul meu dădea goluri și era bun, dintr-o dată, nu mai avea loc în echipă. Așa de rău este că, la testele de la Genova, după 20 de minute, au venit patru antrenori de la Sampdoria să mă întrebe: «Unde a mai jucat copilul»? Le-am spus că joacă fotbal doar de doi ani, iar unul mi-a replicat: «Dacă acest copil face fotbal doar de doi ani, înseamnă că eu n-am antrenat niciodată». Le-a plăcut faptul că stătea mereu pe vârfuri. Mi-au zis că știu fotbaliști mari care nu stau pe vârfuri cum stă fi-miu. De asemenea, preparatorul fizic care a lucrat cu Vlad Dragomir mi-a zis: «Ai grijă de copil, că are ceva special»„.

Cerut de Nurnberg

Familia lui Giacomo trăiește cu venituri medii, plătindu-i puștiului cotizația lunară la club, 150 de lei, plus cheltuielile cu echipamentul și cu cantonamentele.

„Eu nu am nicio funcție, nu am milioane și deviza mea în viață este că nu vreau să devin cel mai bogat din cimitir. Nu câștig cine-știe-ce. Alții au firme, au bani, să fie sănătoși. Dar, de ce nu se completează un formular, când copiii sunt înscriși la fotbal, în care să se specific motivul pentru ce a fost adus copilul la fotbal. Pentru că nu toți sunt aici pentru performanță. Dacă tatăl este avocat, iar mama este notăriță, iar copilul este adus la fotbal pentru a nu sta în fața calculatorului, de ce îi încurcă pe cei care vor să facă fotbal la alt nivel, unul mai ridicat? Se întâmplă la toate cluburile. Și nu se mai termină! La anul, voi decide unde voi pleca. Cei de la Nurnberg l-ar lua și mâine pe copil, dar nu-l pot lăsa singur să plece în străinătate”.

4 mingi în portbagaj

Comparat cu Ronaldo, Giacomo aduce cu portughezul doar cu poziția picioarelor.





„Când am ajuns în teste la Real, cei de acolo făceau glume: «Poate îl avem printre noi pe noul Ronaldo». Pentru mine, important este că el face ceea ce-i place, iar eu îl susțin. Giacomo este înnebunit după fotbal. Îl mănâncă pe pâine. Când plec cu el în oraș, la suc sau la înghețată, ia și mingea. În portbagajul mașinii, am mereu patru mingi”, spune tatăl jucătorului, care a făcut vâlvă în presa timișoreană denunțând practicile bolnăvicioase de la copii și juniori.

Asta în timp ce ziarele din Italia i-au alocat puștiului pagini ample, în care îi laudă talentul.





Va juca pentru Italia

O dată pe săptămână, în Timișoara, Giacomo merge la atletism cu profesoara Mihaela Răsădean. Toate piedicile întâmpinate în orașul părinților săi, l-au determinat pe puști să ia distanță față de România.

„Are dublă cetățenie, iar dacă va ajunge fotbalist important, 95% va juca pentru Italia, la seniori, nu pentru România”, precizează tatăl său. Sunt și persoane care cred în potențialul micuțului: „Dohan Loredan, de la clubul sportiv SFI, mă consiliază și mă încurajează să nu renunț”.