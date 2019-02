FOTO | Povestea lui Laslo Djere, jucătorul sârb de tenis care a câștigat primul său turneu ATP. La 23 de ani a rămas fără părinți. Se iubește cu fiica unui antrenor de baschet

Djere şi-a trecut în palmares primul său titlu ATP, după două ore de joc.

Sârbul are o poveste de viață emoționantă.

„E greu să ai 23 de ani și să rămâi fără părinți”, a spus, emoționat, Laslo. Hajnalka s-a stins acum șapte ani, iar Caba Djere a pierit acum două luni, Nu i-a cruțat o boală nemiloasă.



Iar succesul a fost dedicat lor: 'Am ajuns aici grație lor. Sper să mă privescă de acolo, de Sus'.



