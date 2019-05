DanceStar World Final 2019 – sau, pe înțelesul tuturor – Campionatul Mondial de Dansuri (secțiunea formații), ediția 2019. Competiția se adresează copiilor și juniorilor (5-16 ani) și se desfășoară în perioada 22-26 mai la Porec, în Croația.

La acest regal mondial al dansului s-au calificat mai multe trupe din România, după etape preliminare jurizate de arbitri din străinătate. Printre acestea și Loredana Dance, din București, formație înființată în ianuarie 2017. Prima oară sub denumirea de Just Dance, pentru ca acum, când vor participa la Mondiale, să evolueze sub numele clubului, care este, de fapt, cel al instructoarei care se ocupă de destinele acestor copii, Loredana Bunduc (30 de ani).

Obișnuiți cu locul 1

Emoțiile sunt mari, chiar dacă micuții dansatori au trecut prin furcile caudine ale unor calificări dure, aspre, încununate de acest mare succes – calificarea la competiția supremă din Croația.

”De la vârsta de 16 ani am intrat în sala de dans ca și coregraf, făcând ilustrații muzicale și coregrafii pentru diferite trupe, pregătind copii cu vârste cuprinse între 3 si 16 ani și având colaborări cu diferite gradinițe”, ne-a povestit tânăra coregrafă, care explică modul în care a ajuns aici: ”În ianuarie 2017 am început activitatea și am pus bazele școlii de dans Loredana Dance. Am avut parte să lucrez cu mulți copii talentați și receptivi.

Munca mi-a fost, astfel, ușurată. În același an am participat la concursul internațional Bucharest Dance Festival, unde am obținut locul 1. Sunt mândră că au urmat, apoi, la diverse concursuri naționale și internaționale, multe alte locuri 1, la diferite secțiuni, fie că a fost vorba de dans modern, contemporan, show dance, majorete ori production – Fever Festival, Cupa Royal Dance, În Pași de Dans, Freedom Dance Fest, Gold Dance Cup.

Acum a venit această încununare, cu calificarea la DanceStar World Final 2019 din Croația. Va fi prima noastră participare peste hotare și sperăm să nu dezamăgim, să ne întoarcem de acolo cu o medalie. Să ne țineți pumnii”.

Trupa Loredana Dance are deja și apariții televizate, la diferite emisiuni de divertisment. De asemenea, a asigurat ilustrația pentru diferite clipuri muzicale, inclusiv pentru Betty Stroe.

Participă la două secțiuni

Plecarea delegației Loredana Dance este prevăzută pe data de 21 mai, cu autocarul, sosirea la destinație urmând a avea loc a doua zi. Echipamentul de prezentare la competiție a fost realizat cu sprijinul ACERBIS, și are culorile tricolore – roșu, galben și albastru. La DanceStar World Final 2019, trupa Loredana Dance este calificată la două secțiuni cu Macika (Grup – Commercial Dance) și cu Gims Dance (Formation – Commercial Dance) și intră în competiție în data de 24 mai.

Și pentru că niște copii au muncit pentru a ajunge la acest Campionat Mondial, (unde vor participa formații din România, Croația, Serbia, Africa de Sud, Bulgaria, Emiratele Arabe Unite, Filipine, Spania, Slovacia, Austria, Slovenia, Ungaria, Germania, Malta, Polonia, etc), să amintim și numele acestora, care vor reprezenta România la finala mondială DanceStar World Final 2019: Popescu Elena, Ilie Maia, Gongu-Grigore Teodora, Gongu-Grigore Natalia, Furnică Ștefania, Joița Alexia Cristiana Roberta, Gheorghiș Eduard Andrei, Zaharia Alessia Cristiana, Dinică Adriana Florentina, Anghel Cristina Andreea, Tudor Amalia Georgiana, Iacob Adela Violeta, Davidică Ana Yvonne, Oprea Mariana Andreea, Pătrînoiu Nicoleta Maya, Pătrînoiu Cristina Delia, Bordeianu Daria Gabriela. Instructor: Loredana Bunduc