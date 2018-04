Primele reacții după meciul dramatic Real – Juventus 1-3, contând pentru manșa secundă din sferturile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal. Campioana Spaniei s-a calificat, miercuri seară, în semifinalele UCL, în urma unui penalty controversat, transformat de Cristiano Ronaldo în minutul 90+8.

Cristiano Ronaldo susţine că faza la care Real Madrid a primit penalty în prelungirile meciului cu Juventus este cât se poate de clară. Starul portughez susține că Lucas Vazquez a fost faultat de Benatia.

”A fost o partidă în care am suferit pentru a evita o dezamăgire. Real Madrid a avut posibilitatea să marcheze mai multe goluri, dar Buffon a apărat foarte bine, Juventus a jucat foarte bine. Cred că suntem calificaţi pe drept, am avut mai multe ocazii. Şi a fost penalty! Nu înţeleg de ce protestează. L-a bruscat pe Lucas şi nu înţeleg. Dar aşa e fotbalul. Omule, ar fi fost gol! Real Madrid este foarte mulţumită, suntem în semifinale”, a declarat Cristiano Ronaldo.

”Sunt mulţumit, pentru că la final, după 180 de minute, cred că am meritat să ne calificăm. Ar fi fost tare rău să nu marcăm un gol în această seară. Am avut foarte multe ocazii, iar în final sunt mulţumit. Ăsta este fotbalul, frumos. Am avut o mare partidă aici. Am venit din deplasare cu 3-0, iar aici totul s-a întors. Dar ăsta este fotbalul. În prima repriză am avut de toate, multe ocazii, dar nu a vrut să intre. Iar la final am suferit mult. Am avut multe erori, iar jucătorii lor au fost perfecţi. Noi a trebuit să schimbăm un pic la pauză, pentru că nu se putea continua aşa”, a declarat Zidane.

Întrebat dacă a fost penalty la duelul dintre Benatia și Lucas Vasquez, Zizou a răspuns: ”Cred că da, a fost penalty clar. Te întreb pe tine, e penalty? Eu nu am văzut”.

Massimiliano Allegri a încercat să aibă un discurs echilibrat: ”(n.r. întrebat dacă a fost penalty) Nu ştiu, nu pot să decid eu. Cred că echipa mea a făcut o partidă mare şi am fi meritat cu siguranţă să jucăm prelungiri pentru a decide această calificare. După cum a decurs partida, cu Juventus conducând cu 3-0 până în ultimele minute, este Real Madrid calificată pe merit?”,a declarat Massimiliano Allegri.

