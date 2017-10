Promisiunea Simonei Halep. ”Voi câștiga și un titlu de Mare Șlem”, visa ea în 2013. Interviu minunat cu Simo

Promisiunea Simonei Halep. ”Voi câștiga și un titlu de Mare Șlem”, visa ea în 2013. Libertatea a realizat un interviu cu Simona, pe vremea când jucătoarea de tenis nu era urmărită de presă și doar visa la primul loc WTA.

Reproducem acel interviu-document.Într-o perioadă în care piţipoancele nu ştiu ce să mai facă pentru a-şi mări sânii şi a atrage privirile, Simona şi-a ajustat bustul, ca să-şi câştige singură banii şi gloria. Fie şi pentru acest curaj aproape nebunesc, Simona, o fată realistă, cu bun simţ şi cu vorbele la ea, a câştigat deja Marele Şlem.

Libertatea: Ai devenit un star în România. Ai început să dai autografe pe stradă?

Simona Halep: Pe stradă, nu! N-am dat niciunul, dar mi-au cerut copiii pe care i-am întâlnit la terenul de antrenament. E plăcut că toată lumea mă recunoaşte şi mă felicită. N-am crezut că voi avea un astfel de an. Au fost multe victorii, am jucat cu plăcere, iar asta a produs declicul pentru câştigarea trofeelor. Acum e important să nu mă accidentez.

Ce va fi la Sofia? Eşti cel mai bine clasată dintre cele 8…

Nu e presiune! E prima dată când joc la un astfel de turneu, cu grupe, sistem fiecare cu fiecare. Sunt puţin obosită psihic. Fizic stau excelent. Dacă îmi va ieşi, bine! Dacă nu, o iau de la capăt!

Virginia Ruzici, managerul tău, ţi-a lăudat jocul, dar notează că ai de perfecţionat venirile la fileu, diagonalele şi serviciul…

Jocul meu e bazat pe loviturile din spatele terenului. Într- adevăr, trebuie să fiu mult mai îndrăzneaţă la fileu. O să-mi diversific jocul.

Mai spunea că te vede între primele 5 din lume. Te vezi acolo?

Momentan, nu prea! Ţelul meu este să intru în Top 10. Şi să fiu sănătoasă.

După ce ai câştigat titlul la juniori la Roland Garros, urmează trofeul şi la senioare? Asta speră şi Ilie Năstase…

M-am întâlnit cu domnul Năstase şi mi-a spus şi mie acest lucru. E încă departe acest vis. Dar pot să câştig un titlu de Mare Şlem.

Ce trebuie să faci ca s-o baţi pe Serena Williams?

Mie-mi place să joc cu ea! E un model pentru mine, cu un tenis complet. Îmi place şi ca jucătoare, şi ca om. E ambiţioasă, în pofida faptului că a câştigat atât de mult. Idolul meu a fost şi rămâne Justine Henin. Avem acelaşi stil agresiv, ne mişcăm mult. Serena are muşchi mai mari.

Care e suprafaţa ta preferată?

Deşi am câştigat turnee pe toate suprafeţele, zgura rămâne preferata mea. Am mai mult timp să văd terenul, să apreciez unghiurile. Pe hard e greu, mingea vine mai repede, nu ai timp de reacţie.

Se spune că eşti rudă cu Teia Sponte, oficialul Stelei. E adevărat?

Nu suntem rude. Doar avem aceleaşi origini. Acasă, vorbesc doar în aromână, cu familia şi cu rudele.

Şi Hagi este aromân…

Da, Gică Hagi îmi dă mesaje după meciuri în care mă felicită. Şi eu îl felicit pentru fiul lui, Ianis, care joacă foarte bine fotbal.

Ai adunat deja 1.000.000 € din tenis şi există interesul legat de destinaţia banilor.

Banii nu sunt chiar aşa de mulţi. Am cheltuieli: avioane, hoteluri, antrenori. Îmi plătesc partenerul de antrenament. Nu rămân cu prea mulţi bani. Din ce am câştigat, mi-am cumpărat un apartament în Bucureşti. Nu am maşină, automobilul cu care merg mi-a fost dăruit de prinţul Sturdza.

Pe părinţii tăi îi ajuţi tu cu bani acum?

Banii mei sunt banii familiei! Aşa este la noi.

Nu-ţi pare rău că la 22 de ani nu faci ceea ce fac şi alte fete, adică să te distrezi fără restricţii?

Nu regret nimic. Sunt foarte fericită. Au fost sacrificii mari, inclusiv din partea părinţilor. Lor le mulţumesc şi acum.

Ştii ultima întrebare, nu? Cea legată de prietenul tău…

Îmi pare rău, dar nu vorbesc despre viaţa mea personală. Am o relaţie cu tenisul. Mă focusez doar pe acest aspect. Îmi place foarte mult ceea ce fac.

E fan Lionel Messi şi Steaua



Simona a jucat fotbal când era mică: “Nu în mod profesionist, la vreun club! Doar în joacă, pe stradă. Eu n-am avut nici o păpuşă când eram mică! Am avut dintotdeauna o rachetă de tenis. Mai mică, dar rachetă era. Însă fotbalul îmi place, chiar dacă nu am timp mereu să-l urmăresc. Îmi plac Messi şi Barcelona. În familia mea s-a ţinut doar cu Barcelona şi cu Steaua. Eu sunt stelistă şi aşa voi fi mereu, indiferent de rezultatele echipei”.

Permisul, din a treia încercare

Nu turneele, nu Bac-ul, nu facultatea au fost cele mai dificile momente din cariera Simonei. Povesteşte jucătoarea: “Am susţinut examenul de sală în aprilie anul trecut. Nu eram foarte focusată pe subiect. L-am picat de două ori. Am dat doar 21 de răspunsuri corecte din 26, iar a treia oară am făcut bine, adică 24. La examenul practic nu am avut însă probleme”.

La peşte, nu pe Facebook



Simona spune că n-are conturi pe Facebook, “deşi ştiu că fanii mi-au făcut unele”. Tânăra explică modul în care îşi petrece timpul liber: “Prefer să ascult muzică, să merg la film. Mă mai plimb prin parc şi merg, când am timp, la pescuit. Apa mă linişteşte”.