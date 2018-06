Pronosticul lui Pele pentru Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018

Cu selecţionerul Tite la cârmă, Brazilia a pierdut un singur meci din 20 disputate, dar în ultimele meciuri de pregătire formula de start a fost modificată din cauza accidentărilor.

”Am cea mai mare încredere în capacitatea lui Tite, a declarat Pele pentru Reuters. Singura mea îngrijorare este că mai sunt câteva zile până la startul Cupei Mondiale şi încă nu avem formula potrivită. Individual, toţi jucătorii sunt foarte buni. Dar nu suntem o echipă”.

Neymar a fost o lungă perioadă accidentat şi a revenit duminica trecută la amicalul cu Croaţia (2-0), în care din cauza problemelor medicale nu au jucat Renato Augusto şi Douglas Costa.

”Neymar este unul din cei mai buni fotbalişti din lume. Azi e mai matur şi are mai multă experienţă, dar nu poate câştiga Cupa Mondială de unul singur. Echipele câştigă Cupa Mondială. Cea mai mare echipă a Braziliei din toate timpurile a fost cea din 1970, cu Tostao, Rivellino, Gerson şi Pele, toţi purtând numărul 10 la echipele lor de club. În 1970, am petrecut împreună mai mult de şase luni şi de asta am avut succes”, a adăugat triplul campion mondial.

Până la CM 2018, Brazilia mai joacă un amical cu Austria, programat duminică la Viena. Plasată în Grupa E, Brazilia va debuta pe 17 iunie cu Elveţia, înainte de a întâlni Costa Rica şi Serbia.

Lotul Braziliei pentru Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018