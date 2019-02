(Publicitate) Decathlon – biciclete de oras

Nevoia de a ajunge mai repede si mai sigur dintr-un loc in altul, de a-si eficientiza munca, de a-si imbunatati viata i-a preocupat dintotdeauna pe oameni, semenii nostri din alte timpuri cautand mereu solutii salvatoare. Multe dintre acestea s-au dovedit ingenioase si le-au usurat multe aspecte din viata de zi cu zi. Multe dintre acestea au devenit in timp, treptat, prin transformari, descoperiri, imbunatatiri, acele lucruri obisnuite, pe care nu concepem sa nu le putem folosi in lumea actuala.

Asa sa intamplat si in ceea ce priveste evolutia vehicului pe doua roti atat de popular in zilele noastre si care are o istorie bogata, care se intinde pe mai bine de doua veacuri. Este vorba despre modul cum, gratie muncii, creativitatii, ingeniozitatii semenilor nostri de la inceput de secol XIX, au aparut primele biciclete si cu greu gasim puncte comune intre acestea si modelele de biciclete de oras de astazi.

Istoria mai semnaleaza chiar inainte de secolul XIX unele tentative de a construi ceva care ar aduce cu strabunicele bicicletelor, dar au fost doar cazuri sporadice, care nu s-au transpus in construirea de modele pe scara mai larga. Asa ca al doilea deceniu al secolului XIX aduce prima varianta de bicicleta, cu o forma stranie pentru vremurile noastre.

Era vorba despre un soi de mecanism cu doua roti din lemn, unite de o bara lata tot din lemn, pe care se aseza „biciclistul”, nevoit sa dea rapid din picioare pentru a porni vehiculul, neavand nici pedale, nici lant. Chiar si in aceasta forma incipienta, mecanismul a fost apreciat si s-au cautat permanent solutii pentru imbunatatirea lui. Astfel, peste alte cateva zeci de ani, apar primele velocipede, acele biciclete construite cu o roata uriasa in fata si una minuscula in spate, dotate cu pedale, mai intai cu componentele din lemn, apoi capatand rezistenta prin utilizarea otelului.

Asa incomode, rigide si destul de periculoase si predispuse la accidentari, oamenii au fost enuziasmati de inventiile acestea si se incepe construirea primelor modele la scara larga.

Treptat, in timp, dimensiunile celor doua roti se vor egaliza si va continua aducerea de imbunatatiri si plusuri pentru confortul deplasarii, culminand cu cea mai revolutionara descoperire dintre acestea, respectiv construirea rotilor din cauciuc, ceea ce va aduce cu un pas important mai aproape bicicleta finalului de secol XIX de cea din zilele noastre.