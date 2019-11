De Petre Dobrescu,

Radu Voina (69 de ani), fostul selecționer al României, a dat de pământ cu actualul tehnician, Thomas Ryde, a notat gsp.ro.

„Eu am urmărit meciul singur, în fotoliu. Nu am crezut că mă pot enerva stând singur. Am fost dezamăgit. Mie îmi pare tare rău.

Am învățat de la alții mai învătați decât mine că atunci când e rău, nu mai e cazul să calci pe capul celui înfundat în noroi. A fost un non-meci!

Chiar dacă nu îmi face plăcere, trebuie să îl uităm. Dacă se poate, trebuie să se remonteze. Urmează al doilea meci, extrem de complicat, cu Senegal. Ar fi un meci bun pentru a recâștigat din moralul care nu există.

Nu am reușit absolut nimic. Apărarea de care spunea domnul Ryde că se antrenează și că va fi felul principal a luat 31 de goluri. În atac spunea că avem multe jucătoare capabile să marcheze și nu va fi o problemă.

A fost o echipă fără stăpân. Poate ar fi trebuit să ceară câte un time-out, să oprească hemoragia asta, și să ceară altceva. Dar eu nu mă pricep, sunt depășit”, a declarat Radu Voina la TV Digi Sport.

Mazilu: „Puteam să luăm un stâlp și să-l punem în poartă!”

Viorel Mazilu, fost internațional român, a fost și el foarte acid cu antrenorul Thomas Ryde, pe care-l consideră principalul vinovat.

„O degringoladă totală. Vă spun, fetele nu au nicio vină. Am ținut-o pe Perianu pe teren, nu știu procentajele de astăzi, dar a avut cel puțin 30 de greșeli.

Puteam să luăm un stâlp de pe stradă și să îl punem. Să mergi din prostie în prostie! Probabil așa le-au fost transmise indicații.

Eu v-am spus, vedeam de la început un eșec la peste 10 goluri. Fără Neagu, noi nu existăm. Trebuie să ne schimbăm stilul de joc. E cam ultima generație care ar mai putea face ceva. Haideţi să ne uităm ce vine din spate.

Mie mi-a plăcut Polocoșer. A dat gol, iar după a scos-o afară și a bagat-o iar pe Perianu. Ok, nu ai încredere într-o jucătoare. Dar trebuie să-i dai încredere dacă tot a marcat. Incredibil!”, a răbufnit Viorel Mazilu, la Digi Sport.

