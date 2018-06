S-a vorbit că AS Roma ar fi foarte interesată de serviciile jucătorului român. Și Lazio e interesată de mijlocașul român. Mai mult, o vizită recentă făcută de Răzvan Marin în capitala Italiei a dat naștere la alte speculații.

Răzvan Marin și-a decis viitorul: ”Am fost la Roma pentru tratament”

„Plec înapoi la treabă. Mi-era dor să mă întorc în Belgia. M-am recuperat, rămâne de văzut cum mă voi simţi la antrenamente. O să fiu nevoit să fac o încălzire mai bună a gleznei.

Am fost la Roma pentru tratament, impresarul meu e de acolo. E un doctor foarte bun, acolo, la Roma. M-a pus pe picioare repede. Nu am vorbit cu nimeni de la clubul AS Roma, m-am dus strict pentru tratament.

Mi-aş dori să ajung cu Standard în grupele Champions League. Avem un mare avantaj oricum, pentru că, dacă vom pierde în turul III preliminar, ne vom califica direct în grupele Europa League. De asta nici nu mă grăbesc să plec.

Nu mă gândesc la un transfer pentru că ceea ce am în acest sezon la Standard e deja foarte bine. Vreau să joc titular în continuare. Standard a schimbat antrenorul”, a spus Răzvan Marin, pentru Telekomsport.ro.

CITEȘTE ȘI: