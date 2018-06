Reacția Federației după ce s-a menținut decizia de excludere a României de la Cupa Mondială de rugby din 2019. Cum s-a apărat FRR cu pagini google și cum explică Alin Petrache

”Federația Româna de Rugby are drept misiune apărarea intereselor sportului cu balonul oval. Situația creată în jurul folosirii jucătorului Sione Faka’osilea, subiect al unei analize dedicate, inițiate de World Rugby și în privința căreia au decis două comitete independente, unul de Litigii și unul de Apel, nu are precedent în rugby prin însăși acțiunile inițiate de federația noastră. Aceste acțiuni, considerate de experți juridici drept circumstanțe atenuante, au determinat instituția noastră să faca apel la decizia Comitetului de Litigii, decizie care impunea depunctarea pentru fiecare meci în care jucătorul neeligibil a fost folosit. Apărarea noastră s-a bazat, ca și în cazul primei evaluări, pe buna credință a federației noastre și pe demersurile procedurale urmărite cu strictețe în vederea eligibilizării – consulatarea federației din țara de origine în privința eligibilității jucătorului, obținerea unei declarații pe proprie răspundere de la acesta cum că nu a evoluat pentru reprezentative naționale, totul cu respectarea criteriului de rezidență.

În plus față de corespondența cu federația din Tonga, în care se precizează clar că jucătorul este eligibil, Federația Româna de Rugby a prezentat în aceasta etapă și scrisoarea primită recent din partea Comitetului Olimpic din Tonga, care precizează că răspunsul federației lor, care a generat utilizarea unui jucător neeligibil, s-a datorat unei erori umane regretabile.

Federația Româna de Rugby a luat act cu surprindere de Decizia pronunțată în 5 iunie 2018 de Comisia de Apel desemnată de World Rugby, prin care, în majoritate de voturi, României i-a fost menținută sancțiunea depunctării cu 5 puncte pentru toate meciurile din preliminarii în care l-a folosit pe jucătorul Sione Faka’osilea. Conform deciziei, în opinie separată, un judecător ar fi optat pentru suspendarea pe jumătate a sancțiunii depunctării, ceea ce ar fi dus la calificarea selecționatei României la barajul de participare pentru Cupa Mondiala.

În fata Comisiei de Apel, Federația Română a fost reprezentată de societatea de avocatura “Țuca Zbârcea&Asociații”, avocat pledant Dan Cristea, și de societatea Freshfields Bruckhaus Deringer, avocat pledant Rhodri Thomas.

Aceștia au arătat că, spre deosebire de situațiile naționalelor Spaniei și Belgiei, care au folosit multipli jucători pentru care nu dețineau nici măcar declarații de eligibilitate asumate de aceștia, România a indeplinit toți pașii posibili pentru a verifica situația jucătorului Sione Faka’osilea:

A primit o declarație pe proprie răspundere din partea jucătorului prin care acesta confirmă că nu a jucat vreun meci pentru naționala Tonga.

A primit o declarație în același sens din partea Federației de Rugby din Tonga, prin care se confirmă că jucătorul “e eligibil pentru Romania așa cum s-a solicitat”.

Suplimentar, deși o astfel de cerință nu este prevăzută în vreun regulament sportiv, a consultat toate bazele de date publice pe care le-a putut identifica ca având liste de meciuri internaționale. Aceste baze de date nu indicau existența vreunui meci a lui Sione Faka’osilea în competiția Gold Cup pentru naționala statului Tonga. În acest sens, România a mai depus un extras de pe site-ul World Rugby privind această competiție, precum și primele pagini ale unei investigări Google care dovedeau, contrar celor susținute de World Rugby, inexistența oricarei informații relevante ”la o simpla cautare” pe acest motor.

Abia la momentul finalizării turneului de calificare, la data primirii unei reclamații din partea Federației Ruse de Rugby, World Rugby a prezentat existența unei baze de date interne, în care jucătorul Sione Faka’osilea apărea ca participând la un turneu de rugby în 7 pentru Tonga în octombrie 2013. World Rugby nu a dorit să faca această baza de date publică, ea neputând fi consultată de catre federația noastră la momentul recrutării jucătorului din Tonga.

Având în vedere împrejurările aratate mai sus, Federația Română de Rugby consideră că a intreprins cu buna-credință toate demersurile posibile în procedura de declarare drept eligibil a jucătorului Sione Faka’osilea.

Folosirea unui jucător neeligibil într-un meci oficial atrage automat sancțiunea amenzii, conform Regulii 8.5.1 din Manualul World Rugby. Pentru a atrage sancțiunea depunctării, circumstanțe agravante trebuie să fie identificate în comportamentul federației.

Federatia Romana de Rugby a aratat in fata Comisiei de Apel ca intreaga sa conduita dovedeste existenta unor circumstante atenuante evidente, fiind manifest disproportionat a se dispune o sanctiune identica cu cea aplicata unor federatii care au folosit mai multi jucatori pentru care nu au intreprins niciun fel de verificari ale eligibilitatii (cazul Belgiei si Spaniei, precum și al precedentelor citate de World Rugby –Tahiti Rugby Union, 21.03.2018, Japan Rugby Football Union and Marsh, 29.06.2008). La fel, Federația Româna de Rugby a arătat ca exista o serie de precedente in care federații naționale care au intreprins un sistem de verificări mult mai redus decât cel propriu au beneficiat de aplicarea de circumstanțe atenuante – Lithuanian Rugby Federation and Mantvydas Tveraga, 8.12.2017, Niue Rugby Union, 25.07.2014, British Virgin Islands, 13.02.2014).

Mai mult, în fața Comisiei de Apel, Federația Româna de Rugby a depus o adresa semnată la 28 mai 2018 de către Presedintele Comitetului Olimpic din Tonga, Lord Tupou, prin care acesta își asumă existența unei “erori umane” din partea Federației din Tonga. Acest act dovedește pe cont propriu absența oricărei culpe a Federației Române de Rugby în verificarea eligibilitatii jucătorului în cauză.

Dezlegarea dată de Comisia de Apel nu a luat în considerare această îîntreaga probatiune. În consecință, Federația Română de Rugby își exprimă surprinderea și dezamăgirea fața de raționamentul majoritar, care a facut posibilă aplicarea unei măsuri atat de drastice, câtă vreme este demonstrat că folosirea jucătorului Sione Faka’Osilea a fost rezultatul unor declarații cu caracter eronat asumate de jucător și Federația din Tonga, în ciuda tuturor confirmărilor solicitate de forul roman.