„Evenimentele care au avut loc sâmbătă la Udine şi Sheffield sunt total abominabile şi complet inacceptabile. Nu există loc pentru rasism sau orice formă de discriminare – atât în fotbal, cât şi în societate. Jucătorii afectaţi de evenimentele de sâmbătă au tot sprijinul meu”, a transmis preşedintele FIFA.

Gianni Infantino susţine că e nevoie ca toate părţile relevante să ia măsuri, începând cu educația în şcoli, astfel încât generaţiile viitoare să înţeleagă că acest lucru nu face parte din fotbal sau din societate.

On behalf of FIFA, Gianni Infantino, FIFA President, has made the following statement:



“The events that took place in Udine and Sheffield on Saturday are totally abhorrent and completely unacceptable. There is no place for racism or any form of discrimination – both in football…