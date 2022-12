„Cea mai frumoasă finală de Cupă Mondială”, a scris, pe Twitter, jamaicanul Usain Bolt, deținătorul titlului mondial în proba de 100 de metri. Cel mai mare sprinter din istorie a postat o serie de fotografii cu el îmbrăcat într-un tricou al Argentinei. Bolt a văzut finala de pe stadionul Lusail din Doha.

„OK, dacă am un atac de cord, este pentru că mă uit la această #FIFAWorldCup”, a scris jucătoarea americană de tenis Serena Williams, pe pagina ei de Twitter.

Ok if I have a heart attack its cause Im watching this #FIFAWorldCup

„Dumnezeule, acest joc este un blestem minunat. Îmi place atât de mult, nu trebuie să se oprească”, a scris actorul Ryan Reynolds, imediat după golul lui Messi, de 3-2, în prelungiri. Ulterior, Mbappe a egalat și a trimis meciul la loteria penalty-urilor de departajare.

„Suntem fără suflare A fost doar o finală incredibilă. A fost o plăcere să fiu aici. Nu am mai văzut așa ceva și nu cred că voi mai vedea vreodată așa ceva. A fost uluitor”, a declarat fostul internațional englez Alan Shearer, la BBC.

Iar fostul mare atacant englez Michael Owen a concluzionat: „Felicitări Argentina. Joc incredibil. Cu siguranță, cea mai bună finală jucată vreodată. Messi încununează o carieră incredibilă, în ciuda hatt-trick-ului lui Mbappe, primul dintr-un ultim act”.

Congratulations Argentina. Incredible game. Surely the best ever final? Messi puts the top hat on an unbelievable career but spare a thought Mbappe, a hat trick in a World Cup final yet goes home empty handed. #ArgentinaVsFrance #FIFAWorldCup