Reacții după România – Cehia 27-28 la CM de handbal feminin: ”Nu știu cum am reușit. Toată lumea e șocată”.

România a părăsit Campionatul Mondial de handbal feminin din Germania, după ce, în optimile de finală ale competiției, a fost învinsă de Cehia cu 28-27.

Finalul a fost dramatic, Cehia reușind golul victoriei la ultima aruncare a meciului, prin Michaela Hrbkova!

”Nu știu cum am reușit. Am făcut pas cu pas și am fost foarte bine pregătite pentru ultima fază a meciului. Este mai mult decât ne așteptam”, a declarat Alena Setelikova.

La rândul ei, Iveta Luzumova a precizat: ”Toată lumea e șocată — și noi suntem, dar într-un mod pozitiv. Nu am mai fost până acum într-un sfert de finală și se vom bucura de fiecare secundă”.

Marketa Jerabkova, autoare a 7 goluri, a fost desemnată cea mai bună jucătoare a meciului, în timp ce Cristina Neagu, cu 13 goluri în acest meci, a terminat CM 2017 cu 42 de reușite la activ.

Și presa din străinătate s-a arătat surprinsă de eliminarea României de la Campionatul Mondial.

Cristina Neagu, lăudată și la înfrângere

„Jucătoarea de clasă mondială Cristina Neagu a tras de una singură echipa României după ea în startul partidei, dar totuşi, cehii au încercat s-o scoată din mână. La final, româncelor nu le-a venit să creadă că au pierdut meciul, însă Cehia, care a terminat pe 4 în grupă, merge în sferturile de finală, iar toate jucătoarele au izbucnit în lacrimi de bucurie”, a notat Nemzeti Sport.

„Cehia a fost cu puţin mai bună decât România, dar a obţinut calificarea în sferturile de finală. Startul a fost echilibrat, cu Cristina Neagu în prim-plan pentru echipa României. Golul victoriei a fost marcat de Hrbkova, care a adus o victorie senzaţională a Cehiei. Cea mai bună jucătoare de pe teren a fost însă Jerabkova”, a scris și site-ul polonez Sport Onet .

