Succesul este incredibil, pentru că GOC înseamnă Everestul lumii dansului. „Aproape 30 de ani am avut în minte acest vis, care nu mi-a dat pace nicio secundă, la niciun antrenament”, ne-a declarat Rareș.

Este al doilea Grand Slam – din trei posibile – pe care și-l adjudecă perechea în 2025, după ce în urmă cu o lună a triumfat la Wuxi (China), consolidându-și poziția de lideră absolută în clasamentul mondial WDSF. La start s-au aliniat cele mai bune 124 de perechi ale lumii, iar în finală s-au mai aflat – obținând locul V pentru România, și Georgy Kalashnikov – Daria Grigore.

Libertatea a anticipat de la începutul anului explozia acestor mari sportivi, atunci când au ocupat locul secund la Open-ul Marii Britanii de la Blackpool. În calendarul internațional urmează Grand Slam-ul de la Roma, Apoi Campionatul Mondial de la Sibiu (1 noiembrie) și Mastersul de la Shanghai – la care Rareș și Andreea sunt mari favoriți.

De asemenea, de două săptămâni Rareș și Andreea sunt vicecampioni la Jocurile Mondiale de la Chengdu (un fel de olimpiadă a sporturilor neolimpice), unde au câștigat prima medalie din istorie pentru România.

Revenind, prestigiul inegalabil al GOC este susținut de Beethoven Halle, inima imensei Kultur & Kongresszentrum Liederhalle. Aici orchestra intră în acțiune în timpul sferturilor de finală, muzica live umplând sala și provocând emoții intense tuturor dansatorilor. Esența muzicii live în timpul unei competiții este un sentiment unic, colosal, care răsplătește munca fără egal a virtuozilor sosiți din întreaga lume și îi provoacă să dea totul pe ring. Orice spectator, fie că urmărește din tribune sau la tv, prin transmisia live FloDance, va observa efectul asupra prezentărilor cuplurilor.

Imediat după încheierea unui GOC, dansatorii încep să se pregătească pentru GOC-ul de anul următor. Un alt motiv care explică prestigiul GOC este combinația dintre locația sa grandioasă și numărul nesfârșit de vânzători de echipament sportiv, cafenele și restaurante care, împreună, formează aproape un minioraș al dansului și un minimall al dansului într-o singură zonă.

