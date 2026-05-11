Acestea reprezintă o oportunitate pentru românii care vor să-și valorifice economiile, beneficiind de venituri neimpozabile.

„În perioada 11 mai 2026 – 5 iunie 2026, românii pot investi în titlurile de stat TEZAUR, cu maturități de 1, 3 și 5 ani, și dobânzi anuale de 6,30%, 6,90% și, respectiv, 7,40%. Veniturile obținute sunt neimpozabile. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată”, a anunțat, luni, Ministerul Finanțelor.

De unde și cum pot fi cumpărate titlurile TEZAUR

Titlurile de stat Tezaur pot fi cumpărate prin mai multe căi:

platforma Ghișeul.ro: disponibile între 11 mai 2026 și 3 iunie 2026

online: numai de persoanele fizice înregistrate în Spațiul Privat Virtual (SPV) al ANAF, între 11 mai 2026 și 4 iunie 2026. Operațiunile includ deschiderea unui cont de subscriere, achiziția titlurilor și transferul sumelor către un cont bancar

onitățile Trezoreriei statului: titlurile pot fi achiziționate între 11 mai 2026 și 5 iunie 2026

Poșta Română: în mediul urban, între 11 mai 2026 și 4 iunie 2026, iar în mediul rural, între 11 mai 2026 și 3 iunie 2026.

Pentru detalii suplimentare despre subscrierile online, Ministerul Finanțelor pune la dispoziție un ghid accesibil pe site-ul instituției, secțiunea „Tezaur Online”.

Avantajele investiției în programul TEZAUR

Programul TEZAUR are multiple avantaje, inclusiv venituri neimpozabile și dobândă anuală, plătită conform termenilor din prospectul de emisiune.

Titlurile sunt transferabile și pot fi răscumpărate anticipat, iar investitorii pot efectua mai multe subscrieri pentru aceeași emisiune. În cazul în care doresc anularea subscrierilor, acest lucru este posibil în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Eligibilitatea pentru program este deschisă românilor persoane fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data subscrierii.

Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor prin aceste emisiuni vor fi utilizate pentru acoperirea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Ghid pentru transferul banilor din contul TEZAUR

Din martie 2025, Ministerul Finanțelor a simplificat procesul prin introducerea opțiunii de achiziție online a titlurilor de stat pentru cetățenii români care dețin un cont pe platforma Ghișeul.ro. Acest sistem digitalizat facilitează accesul rapid la investițiile TEZAUR.

Pentru investitorii care doresc să transfere fondurile din contul de subscriere TEZAUR în contul bancar personal, Ministerul Finanțelor a pregătit un ghid accesibil pe site-ul instituției.

Procesul implică:

Descărcarea formularului „Ordin de plată multiplu electronic (OPME)” de pe site-ul Ministerului Finanțelor, secțiunea „Tezaur Online”

Completarea datelor: introduceți CNP-ul și IBAN-ul contului bancar

Calcularea comisionului: 0,51 lei pentru transferuri sub 50.000 lei sau 6 lei pentru sume mai mari

Validarea și salvarea documentului: utilizați Adobe Acrobat Reader.

Încărcarea formularului în SPV: prin funcția „Depunere formulare” de pe site-ul Ministerului Finanțelor.

După finalizarea procesului, transferul banilor se face rapid, mai arată Ministerul Finanțelor.

Prospectul de emisiune, precum și alte detalii, sunt disponibile pe site-ul Ministerului Finanțelor și al C.N. Poșta Română S.A.

