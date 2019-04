România şi-a lansat oficial candidatura pentru organizarea ediţiei de iarnă a Jocurilor Olimpice de Tineret din 2024

”Candidatura pentru organizarea la Braşov a Jocurilor Olimpice pentru Tineret de iarnă a început. Luni am trimis la Comitetul Internaţional Olimpic scrisorile oficiale de candidatură semnate de premierul României, de ministrul Tineretului şi Sportului, de autorităţile locale din Braşov, Predeal şi Râşnov şi, bineînţeles, de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român. Am făcut acest prim pas, dar nu suntem singuri, pentru că mai sunt alţi candidaţi din Bulgaria, Spania, China şi Argentina. Şansele noastre sunt foarte bune datorită faptului că în 2013 am organizat Festivalul Olimpic pentru Tineretul European (FOTE) la Braşov cu foarte mare succes”, a spus Covaliu.

În ceea ce priveşte infrastructura sportivă, în zona Braşov vor mai trebui construite un inel de gheaţă pentru patinaj viteză şi o pistă pentru bob, sanie şi skeleton.

„Majoritatea obiectivelor privind infrastructura este acolo, necesită însă unele îmbunătăţiri. Pe lângă infrastructura care există acum, o necesitate majoră ar fi un inel de gheaţă pentru patinaj viteză. De asemenea mai este nevoie de o pistă pentru bob, sanie şi skeleton şi adaptarea pârtiilor la condiţiile de concurs. Dar aceste lucruri se vor şti după ce experţii CIO vor realiza acel audit. La Râşnov avem trambulinele, pentru biatlon avem Cheile Grădiştei şi Predeal, schi alpin va fi la Poiana Braşov, iar patinoare sunt în Braşov”, a explicat preşedintele COSR.

Situaţia exactă a investiţiilor pe care România va trebui să le facă se va cunoaşte la sfârşitul acestui an după ce experţii CIO vor realiza un audit. „Dosarul de candidatură se va construi pe specificul zonei. La sfârşitul acestui an se vor definitiva condiţiile de candidatură şi sigur că un aeroport în zonă ar ridica foarte mult şansele primirii în organizare a acestei competiţii. Dosarul pentru candidatură se va face împreună cu experţii CIO. O comisie se va deplasa aici şi va face un audit al infrastructurii de care dispunem, iar după aceea vom primi recomandările acesteia privind completările pentru ceea ce avem la ora actuală în zona Braşov. Abia după aceea ne vom putea face o idee despre implicaţiile financiare asupra acestui proiect. Important este că avem girul Guvernului în acest demers”, a precizat Covaliu.

Acesta a precizat că oraşul Braşov nu va avea nevoie de un stadion olimpic, deoarece ceremonia de deschidere s-ar putea organiza în Piaţa Sfatului. „Politica CIO este de a aduce aceste competiţii în rândul oamenilor, în comunitate. De aceea ceremonia de deschidere a JOT de la Buenos Aires a fost organizată în piaţa centrală în jurul Obeliscului. Aşa că eu cred că această idee va rămâne în picioare şi pentru JOT din 2024, iar Braşovul poate asigura, aşa cum a făcut-o pentru Cerbul de Aur, o locaţie de excepţie pentru ceremonie, mă refer aici la Piaţa Sfatului”, a afirmat Covaliu, care a precizat că JOT 2024 va avea loc în luna februarie, data exactă urmând să fie comunicată de CIO.

Ministrul Tineretului şi Sportului, Bogdan Matei, a subliniat disponibilitatea Guvernului României în ceea ce priveşte organizarea de competiţii sportive majore. „Astăzi ne depunem această candidatură pentru găzduirea Jocurilor Olimpice pentru Tineret, un eveniment extrem de important. Aşa cum am spus încă de la începutul mandatului meu, îmi doresc ca România să intre pe harta evenimentelor sportive majore şi acest lucru se întâmplă. Pentru că suntem în grafic pentru EURO 2020, de asemenea analizăm candidatura pentru organizarea EURO 2028 şi Cupa Mondială din 2030 alături de alte trei state. Iată că Guvernul României prin prim-ministrul Viorica Dăncilă îşi arată disponibilitatea pentru tot ceea înseamnă competiţii sportive de mare anvergură. Iar acestea reprezintă un mare câştig din toate punctele de vedere, de la promovarea României până la îmbunătăţirea infrastructurii sportive şi nu numai”, a precizat el.

„După întâlnirea pe care am avut-o la Braşov, acum urmează să intrăm pe tot ceea ce înseamnă probleme tehnice de organizare pentru că nu sunt puţine. Dar sunt convins că România va putea fi gazda acestor Jocuri pentru că într-adevăr merită. Iar Braşovul chiar deţine toate condiţiile pentru a organiza Jocurile Olimpice pentru Tineret”, a adăugat ministrul.

Întrebat care va fi efortul financiar pe care îl va face România pentru organizarea JOT 2024, Bogdan Matei a răspuns: „La acest moment suntem la capitolul analiză. Dar dacă vreţi o garanţie din punct de vedere financiar, Guvernul României îşi asumă această garanţie. Deci din punct de vedere al investiţiilor nu va fi niciun fel de problemă. Dar la acest moment nu avem un calcul referitor la cât ne-ar costa investiţia aceasta. Însă încă o dată vă asigur că Guvernul României sprijină această investiţie indiferent de sumă”.

Ministrul a menţionat că Guvernul va aloca fondurile necesare şi pentru construcţia unui aeroport la Braşov. „Candidatura implică şi un aeroport la Braşov. Guvernul României va aloca fondurile necesare pentru construcţia unui aeroport în Braşov. Este extrem de important şi necesar să avem acest aeroport”, a mai spus Bogdan Matei.