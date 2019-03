Dubla campioană olimpică Sandra Izbașa a debutat oficial pe marile ecrane în pelicula „Faci sau taci!”. „Și-acum am vânătăi de la filmări”

A făcut cursuri, iar regizorul Iura Luncașu a pus ochii pe ea și i-a dat primul rol! ”Eu sunt mulțumită cu ce-a ieșit în «Faci sau taci». Am văzut deja filmul cap-coadă de câteva ori și acum, cârcotașă, găsesc mici imperfecțiuni la evoluția mea, dar pe viitor o să fie bine”, a spus Sandra.

”Până ajung să iau Oscarul o să fiu perfectă! Ha, ha, ha! A fost dragoste la prima vedere, oricum. După ce-am vorbit un pic cu Iura despre ce-și dorește ne-am dat seama că n-am cum să lipsesc din distribuție. Mi-a fost teamă după ce-am bătut palma pentru că nu mai făcusem asta până acum. Mi-era teamă că nu o să-mi iasă ce am de făcut sau ce pățesc dacă uit textul”, a povestit ea.

A trebuit să intre printr-o mică spărtură din zid

”Au fost scene pe care mi-a fost teamă să le fac și îi tot spuneam lui Iura «Nu, nu! Eu nu mă bag p-acolo! Nu fac eu așa ceva!». O să vedeți în film scena când Ema, personajul meu, trebuie să intre într-o casă părăsită printr-o spărtură foarte mică dintr-un zid. Și-acum am vânătăi de la filmări! Am avut dureri serioase, dar fără sacrificii…”, recunoaște Sandra. în exclusivitate pentru Libertatea.

Aur la sărituri și bronz cu echipa (JO 2012)

Aur la sol și bronz cu echipa (JO 2008)

O medalie de argint și două medalii de bronz, la Mondiale

5 medalii de aur, 4 medalii de argint și un bronz, la Europene

Joacă alături de Gică Craioveanu

Din distribuția comediei românești, care de vineri e în cinematografele din întreaga țară, face și fostul internațional Gică Craioveanu! Ex-fotbalist, acum inspector, acesta vorbește exclusiv în spaniolă. ”Nici nu mai știu cum am ajuns la Gică, dar e meseriaș! Mi-a plăcut mult de el și l-am luat imediat în echipa mea”, dezvăluie Luncașu.

La rândul lui Craioveanu are numai cuvinte de laudă după prima lui apariție într-un lungmetraj: ”Au fost zile grele, dar atmosfera a fost senzațională la filmări, mai ales că am fost acolo cu Augustin Viziru. Ăla e nebun mare de tot, prietenul meu! M-am simțit foarte bine, am râs de-am leșinat. Iura ne-a dat mână liberă ca un antrenor la fotbal și pe mine asta m-a ajutat foarte mult. Eu nu sunt actor, dar reacțiile filmului sunt pozitive și asta e cel mai important”.

Și ei au trecut de la sport la film

Ghiță Mureșan e, probabil, cel mai mare jucător de baschet român din toate timpurile, cinci sezoane pentru Washington Bullets (1993 – 1998) și două pentru New Jersey Nets (1998 – 2000), în NBA. La 2,31 m, deține împreună nigerianul cu Manute Bol (1962-2010) titlul de cel mai înalt jucător din istoria NBA. ”Big Ghiță” a încercat și actoria, fiind un personaj principal în ”Uriașul meu” din 1998, în care a jucat împreună cu Billy Crystal.

După ce s-a retras din fotbal în 1997, Eric Cantona, 52 de ani, a ajuns de la reclame pentru lame de bărbierit la actorie. ”The King” a debutat în filmul biografic ”Looking for Eric”, în care Cantona s-a jucat pe el însuși. Printre alte roluri se află şi cel din westernul ”The Salvation”, din 2014. În ianuarie a fost lansat ”Ulysse și Mona”, peliculă selectată la festivalul de la Toronto. Eric joacă rolul unui mare artist contemporan care se retrage la casa lui, din cauză că e bolnav, dar o întâlnește pe Mona, o tânără studentă plină de viață. ”Rolul i se potrivește, el este și în realitate un pictor interesant”, a explicat, pentru Libertatea, Joel, partener în film.

Dwayne ”The Rock” Johnson, 46 de ani, a debutat în carieră în wrestling. Dar cariera de luptător a fost eclipsată de cea de la Hollywood. El s-a remarcat însă ca actor, rolul timpuriu în filmul ”The Mummy Returns” şi spin-off peliculei ”Regele Scorpion” l-au propulsat în elita actorilor în filmele de acţiune. Cheia succesului lui Johnson poate fi dorința sa de a distra și de a-şi autoironiza imaginea macho. A jucat în ”Hercules”, în două dintre seriile ”Fast & Furious”, ultima apariție fiind în ”Jumanji: Aventură în junglă” (2017).

Vinnie Jones, 54 de ani, considerat cel mai dur jucător din fotbal, cu cele mai multe cartonașe roșii încasate, fost la Leeds, QPR ori Chelsea, a profitat de imaginea sa de bad boy și a atras atenţia regizorilor, care l-au distribuit în numeroase filme: ”Jocuri, poturi şi focuri de armă”, ”Snatch”, ”Dispari în 60 de secunde”, ”X-Men: The Last Stand”, ”Madagascar 3”, ”Europes Most Wanted” etc. Diagnosticat cu un cancer de piele în 2013, Vinnie a continuat să joace, ultima apariție fiind în ”The Gandhi Murder” (2018).

Jason Statham, 51 de ani, a participat în 1990 la Jocurile Commonwealth-ului la natație, în proba de sărituri. Regizorul Guy Ritchie l-a remarcat și l-a distribuit în ”Jocuri, poturi şi focuri de armă” (1998). A devenit unul dintre cei mai căutaţi actori pentru filmele de acțiune: seria ”The Transporter”, ”Wild Card”, ”Fast &Furious”, ”The Mechanic” etc.

Jet Li, 55 de ani, s-a retras din cariera sportivă după ce a câștigat de cinci ori titlul de campion național de Wu-Shu. S-a retras la doar 19 ani! Și a început să joace în filme de acțiune.

Johnny Weissmuller (1904-1984) s-a născut la Timișoara. A fost campion olimpic, medaliat de cinci ori cu aur, la înot și la polo. După ce a jucat în primul său film american în 1929, Weissmuller a fost văzut înotând de către Cyril Hume, cel care a adaptat ”Tarzan the Ape Man” (1932). Hume este cel care l-a descoperit și i-a sugerat să joace rolul lui Tarzan.

Estella Warren, 40 de ani, s-a remarcat ”Planeta Maimuțelor”, dar în Canada era deja cunoscută, fiind campioană națională de înot sincron.

Mister Olympia, campion mondial de culturism în 1970, apoi încă șase ani, Arnold Schwarzenegger, 71 de ani, a debutat în lumea cinematografiei în filmul ”Hercules In New York”. Succesul a venit 14 ani mai târziu, odată cu lansarea filmului ”Terminator”, în 1986.

A continuat cu roluri în filme de succes precum ”Commando” (1985), ”Predator” (1987), ”Total Recall” (1990), ”Terminator 2: Judgment Day” (1991), ”Eraser” (1996), ”Batman & Robin” (1997), ”End of Days” (1999), ”The 6th Day” (2000), ”Collateral Damage” (2002), ”Terminator 3 : Rise Of The Machines” (2003) etc. În 2003 a fost ales guvernator al statul California, SUA, iar în 2006 a fost reales în aceeași functie, terminând mandatul în 2011.

