Marius Stan anunţase în debutul conferinţei obiective înalte la Petrolul. Fostul preşedinte al Oţelului susţinea că „găzarii” pot lupta pentru un loc de cupă europeană în al doilea sezon după promovare şi pentru titlu în 2024.

„Sunt mai mult decât onorat că am fost propus să fac parte din acest proiect, care e formidabil. Petrolul, peste nu mulţi ani, face 100 de ani de la înfiinţare, e o cifră formidabilă. În cariera mea am activat şi la Liga 3, şi la Liga 2, şi la Liga 1, am avut decât succes peste tot, nu am nicio ratare a unei promovări sau a unui obiectiv pe care mi l-am propus.

Performanţă majoră nu înseamnă să promovezi şi să fii echipă de pluton, ci să fii echipă puternică astfel că în anul al doilea din Liga 1 să te baţi la cupele europene. Mi se pare la îndemână ca, la aniversarea de 100 de ani, să ne prindă în postura de campioni en-titre sau campioni în devenire. A promova e un obiectiv mai mult decât facil, probabil s-au făcut greşeli până acum”, au fost declaraţiile lui Stan.

Extrem de gălăgioși și virulenți, suporterii și-au făcut apariția în sala de ședințe, începând să ceară explicații pe un ton dur pentru ratarea obiectivului, aducând totodată critici pentru oamenii din fruntea clubului.

„Mulţumim frumos, în acest moment Petrolul nu mai are finanţare”, a răbufnit Mădălin Mihailovici, omul care a condus clubul în ultimul sezon şi jumătate.

”Probabil presa va scrie că 30 de nebuni au alungat finanţarea, dar noi am cerut doar transparenţa. S-a uitat foarte uşor că noi strângeam bani pentru echipă când jucam pe coclauri, în Liga a 4-a”, a fost reacţia unuia dintre suporterii aflaţi în sala de conferinţe.

Conferinţa de presă începuse cu anunţul lui Mihailovici, conform căruia va continua să finanţeze clubul din Ploieşti.

„Am analizat perspectiva colaborării viitoare cu Petrolul. Ne dorim să rămânem în condiţiile în care se înţelege că am intrat împreună într-un proiect şi nu mai vrem să avem presiunile de anul trecut, să fim obligaţi să schimbăm patru antrenori pe sezon, acest dialog al forţei nu mai poate continua. Obiectivul nu a fost atins, dar promisiunea iniţială de a aduce echipa cât mai repede în prima ligă mai merită o şansă. Avem încredere că noua formulă ne va aduce în Liga 1. Marius Stan e unul dintre cei mai valoroşi preşedinţi din fotbalul românesc, ne bucurăm că a acceptat provocarea de a veni alături de noi”, a mai spus partenerul-finanţator al Petrolului din ultimul an şi jumătate.

Flavius Stoican (42 de ani) e noul antrenor al celor de la Petrolul Ploiești, echipă care are drept obiectiv clar promovarea directă în Liga 1 în următorul sezon.

