Șirul dezvăluirilor a fost deschis de către Meolie Jauch, de17 ani, în care aceasta își anunța retragerea din cauza problemelor mentale provocate de abuzurile antrenorilor.

Acuzațiile s-au îndreptat către Federația germană de gimnastică, Federația șvabă de gimnastică și clubul MTV Stuttgart.

Michelle Timm, 27 de ani, Kim Bui, 35 de ani, sau Lara Hinsberger, 20 de ani, au vorbt și ele despre experiențele trăite.

„M-am oprit din a mânca și plângeam de fiecare dată când trebuia să urc pe trenul de Stuttgart. Am participat la Campionatele Naționale din 2019, având o greutate de 37 de kilograme și o înălțime de 1,60 metri. Aveam 14 ani pe-atunci. În Stuttgart, am fost tratată ca un obiect. Am fost folosită până când am devenit atât de zdrobită fizic și mental încât mi-am pierdut toată valoarea pentru antrenori”, au fost cuvintele șocante ale Larei Hinsberger, conform Bild.

O altă fostă gimnastă, Tabea Alt, 24 de ani, medaliată cu bronz la bârnă la Campionatele Mondiale din 2017, a povestit ce a trebuit să îndure:

„În toți acești ani, sănătatea mea a fost pusă în joc, ordinele medicale au fost desconsiderate și mi s-a permis să merg la sală și în competiții cu numeroase fracturi. Nu a fost un caz singular: tulburările alimentare, antrenamentele punitive, analgezicele, amenințările și umilințele erau la ordinea zilei. În sfârșit, trebuie să fim auzite!”.

