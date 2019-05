Semifinalele SuperLigii de rugby se dispută sâmbătă: CSM București – Steaua București și Timișoara Saracens – Știința Baia Mare

În ordine cronologică, prima semifinală se va disputa pe stadionul Dan Păltinișanu, de la ora 12:00, între două echipe obișnuite să se întalnească în finala SuperLigii CEC Bank, campioana și vicecampioana în exercițiu, Timișoara Saracens, respectiv Știinta Baia Mare. În acest sezon însă va fi imposibilă o nouă confruntare în ultimul act al competiției, așa cum s-a întâmplat în anterioarele trei ediții, toate câștigate de bănățeni, clasate pe locurile doi, respectiv trei la finalul sezonului regulat, cele două rivale din provincie urmând a se întâlni de acesta dată în semifinale.

Singura dată când Timișoara Saracens și Știinta Baia Mare s-au întâlnit în semifinalele SuperLigii CEC Bank se întâmpla chiar la prima ediție a acesteia, în 2011. Atunci partida s-a disputat pe fostul stadion Lascăr Ghineț, actuala Arena a Zimbrilor și s-a încheiat cu victoria Știintei Baia Mare, rezultat 24-22. Fără vreun eseu marcat, dar cu Ionuț Dimofte autor a șase penalități și un dropgol, respectiv Ionuț Budușanu o penalitate, zimbrii au trecut de bănățenii care au punctat prin Paula Kinikinilau eseu și Valentin Calafeteanu cu cinci lovituri de pedeapsă și o transformare.

În sezonul regulat al acestei ediții de campionat, cele două echipe și-au împărțit victoriile. În Banat au câștigat Sarazinii cu 32-26, după un meci spectaculos, raportul eseurilor fiind egal 4-4, însă cu Samoa Luke și Jody Rose mai eficienți din fața butului. Pe Arena Zimbrilor succesul a revenit maramureșenilor cu 20-16, de acesta dată învingătoarea impunându-se grație celor trei eseuri marcate de Adrian Apostol, Sikuea Taliauli și Dorin Manole, față de singura reușită trecută în dreptul lui Manumua Tevita.

După ce s-au întâlnit de trei ori consecutiv în finala mică a SuperLigii, în ultimele trei ediții, CSM București și Steaua București se vor afla față în față în premieră, in istoricul acestei competiții, potrivit frr.ro. CSM București a terminat sezonul regulat pe prima pozitie si astfel va avea statul de gazda in timp ce ros-albastrii, cu un retur mai putin reusit au alunecat până pe poziția a patra, astfel că se văd nevoiți a lupta pentru un loc în finala pe stadionul Olimpia din București.

Amintind de sezonul regulat, Steaua București a avut un parcurs perfect în care a adunat victorii până în ultima etapă a turului cand a primit vizita CSM-ului. Tigrii s-au impus însă cu 20-13 și acesta avea să fie începutul unui recul al militarilor care au ajuns pe poziția a patra fiind învinși și în fieful echipei antrenate de Lasha Tavartkiladze cu 28-12, practic în această ediție a SuperLigii înaintea semifinalelor CSM București având avantajul psihologic al dublei victorii.

Steaua București a disputat ultima dată finala SuperLigii în 2011, cand a fost invinsa de Stiinta Baia Mare, in schimb CSM Bucuresti ar putea ajunge in premiera, in partida cu trofeul pe masa, pana in prezent acesta trecandu-si in palmares doar Cupa Romaniei si Cupa Regelui, respectiv doua medalii de bronz in competitia primului esalon valoric.

”Orice echipă se simte bine acasă, le promitem fanilor un spectacol în semifinală și îi așteptăm în număr cât mai mare să ne susțină. Sunt la CSM București de 4-5 ani, am luat-o treptat până am început să câștigăm trofee… Ne lipsește titlul, dar suntem pregătiți să-l câștigăm anul acesta” – Adrian Ion, căpitan rugby CSM București.

”Suntem foarte bucuroși că am terminat pe primul loc și că primim adversarii acasă în semifinală. Este foarte important că jucăm în fața propriilor suporteri. Vin din ce în ce mai mulți oameni lângă echipă și sunt fericit că avem fani inimoși, sper să vină și la semifinală la fel de mulți. Pentru mine, personal, este o mare șansă să antrenez echipa în fazele finale ale campionatului” – Lasha Tavartkiladze, antrenor rugby CSM București.

Citește și: Iohannis a amânat ceremonia din 20 mai, dedicată victimelor comunismului, pentru a „elimina orice fel de suspiciune cu privire la asocierea cu perioada electorală”

Citește mai multe despre Rugby pe Libertatea.