De Daria Maria Diaconu,

Serena Williams este căsătorită cu omul de afaceri american Alex Ohanian, co-fondatorul platformei Reddit. Cei doi au împreună o fetiță, Alexis Olympia, care a venit pe lume în septembrie 2017.

Sportiva americană, în vârstă de 38 de ani, a declarat că și-ar mai dori copii, intenționând să păstreze o diferență mică de vârstă între fiica ei și posibilii frați ai acesteia.

„Dumnezeule, mereu mi-am dorit ca ea să aibă un frate sau o soră! Are doi ani și mereu am vrut să fie apropiați ca vârstă. Eu sunt foarte apropiată de sora mea, Venus, ea fiind cu doar 15 luni mai mare. Acum am impresia că această dorință nu mai e realizabilă, dar vom vedea. Evident, îmi doresc mai mulți”, a declarat Serena William pentru page Six, citat de Mediafax.

Serena Williams, alături de partenerul ei de viață, Alexis Ohanian

FOTO: Hepta

