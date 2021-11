Simona Halep își anunțase prezenta la un turneu demonstrativ organizat la Johannesburg, pe 18 și 19 decembrie, însă azi a anunțat că s-a răzgândit.

„Am anulat, nu mai merg. Nu știu dacă evenimentul s-a anulat, nu vreau să vorbesc tâmpenii. Eu nu mai merg, pentru că mi-e teamă. Nu vreau să risc nimic”, a spus Simona Halep, potrivit GSP.

Ea a confirmat faptul că va evolua pentru echipa României de Cupa Federaţiei în 2022, în întâlnirea cu Polonia: „Sută la sută joc, chiar am spus înainte ca domnul Dobre (n.r. – antrenorul ei) să fie căpitan că voi juca. Îmi doresc tare mult să câştigăm, am avut noroc că ne-am calificat direct pentru baraj. Eu sper şi cred cu tărie că avem şanse să ne calificăm la turneul final”.

Pe afişul turneului caritabil Africa Cares mai erau prezente figuri importante ale tenisului, Venus Williams, Martina Hingis, Iga Swiatek şi Sloane Stephens.

AFRICA CARES | Venus Williams and Sloane Stephens will take part in the Africa Cares tennis exhibition in Johannesburg, South Africa next month alongside Martina Hingis, Simona Halep and Iga Swiatek.



Dustin Brown and Khololwam Montsi will also feature in mixed doubles. ?? pic.twitter.com/2TGXferpRf