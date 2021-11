Înainte de ședința de Guvern, premierul Nicolae Ciucă, a anunțat o serie de măsuri care vor fi luate în contextul apariţiei variantei Omicron a coronavirusului.

„A fost adoptată o hotărâre prin care am întreprins primele măsuri pe care țara noastră le va lua, ulterior am mai primit o nominalizare de țară este vorba de Malawi de la Comisia Europeană și în felul acesta a fost nevoie să mai organizăm o ședință azi și să completăm hotărârea CNSU de ieri”, a declarat Nicolar Ciucă, duminică.

Astfel, opt state din sudul Africii se află în zona roșie, din cauza noii tulpini. Acestea sunt: Africa de Sud, Botswana, Zimbabwe, Eswatini, Lesotho, Mozambic, Namibia și Malawi.

Tot azi a avut loc și o ședință a CNSU, iar la finalul acesteia Raed Arafat a venit cu o serie de precizări legate noua listă a țărilor cu risc epidemiologic.

„Mai devreme a fost aprobată hotărârea CNSU prin hotărâre s-a adăugat la țările cu risc și Malawi. Hotărârea de guvern care a fost emisă azi a fost necesară pentru a stabili interdicția de intrare în țară a cetățenilor din țările următoare: Botswana, Zimbabwe, Eswatini, Lesotho, Mozambic, Africa de Sud, Namibia și Malawi. Este o interdicție temporară și care este în această perioadă în concordanță cu ce s-a stabilit la nivel european”, a declarat șeful DSU, duminică, într-o conferință de presă.

36 de cetățeni români blocați în Africa de sud vor fi repatriați

Premierul Nicolae Ciucă a spus în declarația de presă și ce măsuri vor fi luate în cazul celor 36 de sportivi români care sunt blocați în Africa de Sud.

„Și a apărut problema cu cetățenii români de la echipa de rugby de la Baia Mare care a rămas blocată în Africa de Sud și mai sunt alți patru cetățeni români care sunt de asemenea blocați acolo și trebuie să se întoarcă acasă. În ceea ce privește cetățenii români am avut o coordonare foarte bună cu MAE, cu ministerul Transporturilor și DSU și începând de ieri au fost identificate soluțiile prin care să determinăm o decizie pe care o vom lua azi. În felul acesta am identificat la TAROM o aeronavă care va zbura la Pretoria și va prelua cetățenii români”, a mai explicat premierul.

Nicolae Ciucă a mai spus și la ce concluzii a ajuns ieri în urma discuțiilor cu ministrul Sănătății.

„Pe capitolul măsuri am discutat cu echipa cu domnului Rafila și am identificat că este nevoie în continuare să ne focalizăm atenția pe prevenție și am inventariat capacitatea de secvențiere pe care o avem și am stabilit măsurile pentru a putea să ameliorăm această capacitate și să fim în măsură să identificăm apariția virusului în țara noastră”, a mai spus Ciucă.

Ședința la Guvern a început la ora 11.15, iar pe agenda figurează Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1183/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Ședința are loc după ce sâmbătă, premierul a discutat pe aceeaşi temă cu ministrul sănătăţii Alexandru Rafila, cu şeful DSU Raed Arafat şi cu şefa Centrului de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile Adriana Pistol.

Ca şi alte state UE, România a impus restricţii pentru persoanele care vin din Africa de Sud, unde a fost detectată noua tulpină a coronavirusului. Aceste restricţii includ carantina de 14 zile, indiferent dacă persoana vizată este sau nu vaccinată.

Între timp, 36 de români sunt blocați în Africa de Sud, după ce toate zborurile au fost anulate din cauza noii variante de Cornonavirus. 31 dintre aceștia sunt membri ai echipei CSM Știința Baia Mare, campioana la rugby a României.

În acest context, ministrul sportului, Eduard Novak,a anunțat, duminică, pe Facebook că vrea să trimită o aeronavă pentru echipa campioană la rugby a României, blocată în Africa de Sud, cât și pentru ceilalți români aflați în aceeași situație la Pretoria.

„Sunt de ieri în contact strâns cu echipa campioană la rugby a României, CSM Știința Baia Mare, blocată în Africa de Sud, ca urmare a interdicțiilor de călătorie impuse în urma depistării variantei Omicron a coronavirusului, dar și cu premierul și cu ministrul afacerilor externe. Se fac eforturi pentru găsirea unor alternative de zbor care să-i aducă acasă atât pe „zimbri”, cât și pe ceilalți români aflați în aceeași situație la Pretoria. Deocamdată, se fac demersuri pentru prelungirea vizei de ședere, dacă va fi cazul, precum și a cazării”, a scris acesta pe Facebook.

