Simona Halep a decis să nu se antreneze duminică. Ce cuvinte de laudă i-a adus Lauren Davis: ”E incredibilă”.

Simona Halep se resimte fizic după superbul meci-maraton cu Lauren Davis, care a durat aproape patru ore. După ce, în primul joc de la Australian Open, cu Destanee Aiava, a călcat greșit, fiind aproape să-și rupă glezna, a urmat acest joc care a stors-o total de energie.

„Duminică nu voi face nimic, nici un antrenament. Vreau să mă odihnesc”, a spus Simona Halep celor de la ESPN.

„Doctorii spun că este un risc, dar cu siguranță voi juca. Glezna e ușor inflamată acum, pentru că nu e recuperată și e imposibil să se recupereze așa repede. Cred că mâine va fi mai rău, așa mă gândesc după acest meci, dar o să trag de mine și vedem ce se va întâmpla”, a explicat Simona Halep.

Simona Halep o va întâlni luni, în optimi, pe japoneza Naomi Osaka.

Lauren Davis, adversara Simonei din meciul maraton de noaptea trecută, a avut numai cuvinte de laudă pentru constănțeancă.

„Sunt foarte obosită, dar sunt multe lucruri pozitive după acest meci. Încerc să învăț să nu mai fiu așa critică și să mă uit la ce am făcut bine. Azi am jucat foarte bine și am făcut tot ce puteam pentru a câștiga. Sunt lucruri pozitive și am ce învăța. N-am jucat în viața mea un meci atât de lung.

În setul trei eram epuizată. Îmi ziceam întruna «Hai, că poți». Ambele am luptat, iar fiecare punct era rapid. Mă voi gândi la lucrurile bune și la cât de bine am jucat la acest turneu.

Accidentarea a picat într-un moment prost. La prima minge de meci am simțit că s-a întâmplat ceva, iar după aceea nu am mai putut pune presiune pe picior. Mi-a fost foarte greu să joc așa. Am fost surprinsă pentru că totul s-a întâmplat foarte repede.

Mereu am admirat-o pe Halep. Este cu câțiva centrimetri mai înaltă decât mine (n.r. Davis are 1,57 m, iar Halep are 1,68 m), dar este incredibilă. Își folosește viteza pentru a lovi repede și a pune adversarul în dificultate. Este foarte agilă și dinamică”, a spus Lauren Davis la conferința de presă.

