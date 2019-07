Simona Halep, despre victoria împotriva Mihaelei Buzărnescu: ”Am fost un pic mai puternică mental în setul decisiv”

”Nu a fost un meci ușor. A fost puțin emoțional. Amândouă am jucat bine. Mă bucur că am reușit să câștig. Cred că am fost un pic mai puternică din punct de vedere mental în setul decisiv.

Sunt mult mai relaxată în ultima vreme. Sunt bucuroasă, mă simt bine și încerc să mă bucur de fiecare zi din viață, pentru că este una frumoasă.

Până acum, în carieră, am reușit să îmi ating toate obiectivele, să ajung pe locul 1 și să câștig un turneu de Mare Șlem. Sunt motivată în continuare, muncesc mult. Mereu îmi doresc să câștig. Acest lucru nu s-a schimbat!”, a declarat Simona Halep la Eurosport.

”Sunt pregătită pentru meciul cu Azarenka”

Simona o va înfrunta în turul trei pe bielorusa Victoria Azarenka, dublă câștigătoare de Mare Șlem, în 2012 și 2013 la Australian Open.

”Pot să spun că mă aștept la un meci dificil. E o jucătoare solidă, una care lovește puternic mingea, dar am încredere. Am câștigat împotriva ei acum doi ani pe iarbă. Sunt pregătită, sunt puternică și știu ce am de făcut. Vom vedea ce va fi”, a explicat Halep.

