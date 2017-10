Simona Halep (26 de ani, locul 1 WTA) a debutat cu o victorie convingătoare la Turneul Campioanelor: 6-4, 6-2 cu Caroline Garcia (24 de ani, locul 8 WTA). Prestația româncei l-a impresionat pe jurnalistul indian Rohit Brijnath, care i-a dedicat un articol pe site-ul straitstimes.com.

Rohit Brijnath este același jurnalist care a jucat două tie-break-uri cu Simona Halep înainte de startul competiției din Singapore, relatând apoi experiența pe portalul amintit. De această dată, indianul a redactat o odă în cinstea picioarelor sportivei născute la Constanța.

“Într-un sport al mâinilor, ea câștigă multe puncte cu picioarele. Pentru a executa perfect o lovitură, mai întâi trebuie să ajungi la timp în locul potrivit, iar ea reușește să facă asta aproape de fiecare dată. N-ar fi rău să verificăm dacă pantofii ei au rotițe, pentru că a transformat deplasarea într-o artă”, a scris Rohit Brijnath.

Halep, comparată cu un boxer

“Serena Williams este mai talentată, Karolina Pliskova este mai înaltă, dar Simona Halep are un joc de picioare superior”, a continuat jurnalistul indian. “Indiferent că vorbim despre linia de înaintare a All Blacks suprinsă în plină acțiune, de jucătorii de badminton alergând cu spatele sau de fotbaliștii lansați în dribling, jocul de picioare la nivel maxim are darul să crească atractivitatea sportului și să-l facă să semene cu un dans”, este de părere Rohit Brijnath.

“Uneori, să te bucuri de prezența lui Halep pe teren se reduce la a-i privi picioarele. Nu este la fel de elegantă ca fotbalistul Marco van Basten, comparat cândva cu un balerin, dar seamănă vag cu un boxer. Mereu pe vârfuri, țopăind, în bloc-start, gata să demareze”, a mai afirmat jurnalistul indian pe site-ul straitstimes.com.