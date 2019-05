Simona Halep a fost învinsă de Marketa Vondrousova, în turul 2 la Turneul de la Roma, scor 6-2, 5-7, 3-6, dar jucătoarea noastră a jucat mai mult într-un picior în setul decisiv.

Acum, constănţeanca le-a spus jurnaliştilor prezenţi pe Aeroportul Otopeni că se simte bine şi va fi la potenţial maxim la Roland Garros, relatează Digi Sport.

Halep vrea să se recupereze total înainte de turneul de la Paris, acolo unde a disputat trei finale, iar pe una a câștigat-o (chiar cea de anul trecut).

„Tennis is very open now. The top is open. Anyone can win.” – @Simona_Halep #ibi19 pic.twitter.com/xoeyorq6SN

— WTA (@WTA) May 16, 2019