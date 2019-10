De Ana Hațeg,

Simona Halep a fost învinsă de Elina Svitolina și are nevoie de victorie în fața Karolinei Pliskova pentru a se califica în semifinala Turneului Campioanelor de la Shenzhen.

La finalul meciului, sportiva din Constanța a mărturisit, însă, că este fericită că nu acuză probleme medicale. „Sunt fericită că spatele meu este ok și pot să lupt până la final, nu mai am probleme. Nu sunt foarte dezamăgită, eu mi-am făcut jocul, dar nu m-a ajutat să câștig”, a spus Simona Halep.

La Turneul Campioanelor, cu excepția ediției din 2014, când a adunat 3 victorii, la celelalte a câștigat doar câte un meci. „Trebuie să fac ceva pentru a putea învinge în asemenea partide”, a spus ea.

„Tactic trebuie să fac ceva diferit. Am vorbit cu Darren după meci. Sunt lucruri pe care le pot schimba, a încercat deja. Am dat niște scurte, unele nu prea grozave. Dar sunt un plus”, a spus Simona, potrivit GSP.ro.



Simona Halep și-a analizat partida și spune că deși a lovit mingea bine ”nu am găsit unghiurile bune și nu am putut termina punctele. Am fost frustrată din acest motiv și apoi am devenit obosită pentru că nu m-am antrenat prea mult. Cred că ea iubește să joace aici, este pe stilul său”.

Halep conduce cu 7-4 în scorul întâlnirilor directe cu Karolina Pliskova, dar în 2019 şi au împărţit victoriile. Pliskova s-a impus în semifinale la Miami, cu 7-5, 6-1, în timp ce românca a învins în duelul de Fed Cup în 3 seturi.

Citeşte şi:

Fața plânsă a satului românesc. Cum sunt ignorate de poliție micile furturi care devin crime

Recomandările culturale ale săptămânii. Vechiul dispreț față de săraci, în “Parasite”, film care a luat anul acesta Palme dʼOr la Cannes

Filmul intervenției de la Colectiv nu a avut nici măcar număr de înregistrare!

GSP.RO Cum și-au făcut apariția Anamaria Prodan și soțul ei pe aeroport. Ținutele lor și un accesoriu de lux au atras toate privirile