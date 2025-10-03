MRF Tyres conduce ierarhia cu 172 de puncte, având un avans considerabil față de rivalii de la M-Sport Ford WRT (155 puncte). Pe asfaltul croat, Tempestini pilotează o Skoda Fabia Rally2 Evo și face echipă cu finlandezul Lauri Joona și cehul Erik Cais, toți hotărâți să aducă al treilea titlu consecutiv pentru producătorul indian, după succesele din 2022 și 2023.

„Este o cursă foarte importantă în economia campionatului și, cu un rezultat bun, cred că am reuși să ne revanșăm după momentele mai puțin plăcute. Sunt aici să dau totul și să îmi ajut echipa, asta e tot ce contează”, a spus Simone Tempestini.

În paralel, România este reprezentată și de frații Norbert și Francesca Maior, campioni europeni de juniori în 2023, care au impresionat din nou în calificările din Croația, terminând pe locul 6.

Cu peste 80 de echipaje la start și 10 probe speciale ce însumează 200 de kilometri, etapa finală din Croația promite spectacol. Pentru România, însă, miza este clară, Simone Tempestini poate deveni campion european cu MRF Tyres, consolidându-și statutul de lider al motorsportului românesc.

