Sorana Cîrstea, mesaj emoționant după calificarea în optimi la US Open

„Sunt într-o formă extraordinară. Ador tenisul și iubesc pur și simplu spiritul de competiție. Să joc cu tribunele pline este o senzație unică. Reprezintă o bucurie imensă să știu că tenisul este profesia mea și simt o recunoștință profundă pentru tot parcursul meu”, a declarat sportiva chiar pe teren, imediat după victoria obținută în fața lui Jasmine Paolini, potrivit News.ro.

Mesajul emoționant pentru „tânăra” Sorana

Provocată să îi transmită un sfat tinerei Sorana, cea care debuta pe tabloul principal de la Flushing Meadows în anul 2008, românca a oferit un răspuns cu adevărat profund.

„I-aș recomanda să se relaxeze mai mult și să se bucure de fiecare moment. Zilele nu se repetă niciodată, așa că trebuie să profiți de fiecare clipă, indiferent cum se termină meciul. Am avut o carieră lungă și absolut superbă. Cel mai valoros lucru este să te bucuri de munca ta în fiecare zi, fiindcă timpul zboară extrem de repede”, a adăugat jucătoarea noastră.

Aflată pe poziția a 17-a în ierarhia WTA și cap de serie numărul 16, Sorana Cîrstea a obținut vineri biletul pentru faza optimilor de finală la turneul de Grand Slam american, după ce a eliminat-o în turul trei pe italianca Jasmine Paolini.

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