„La 16 ani și 14 zile am jucat primul meci, fiind și astăzi cea mai tânără debutantă din istoria țării noastre! Am reprezentat cu mândrie și onoare tricolorul de fiecare dată când am avut ocazia! Simt că mi-am făcut datoria și acum este momentul să predau ștafeta noii generații! Aș vrea să mulțumesc cu această ocazie colegelor de echipă, federației, căpitanilor, antrenorilor și celor care au pus umărul la succesul nostru! Dar mai ales românilor care m-au susținut atât de frumos de-a lungul anilor! Cu drag, Sorana Cîrstea”, a scris sportiva pe contul personal de Facebook.

Decizia Soranei vine la opt luni de la episodul tensionat de la meciul cu Elveția din Fed Cup, disputat la Cluj-Napoca. În aprilie, Sorana Cîrstea a fost foarte supărată de faptul că nu a fost folosită în partidele de simplu. „Voi bate din palme dacă asta își dorește căpitanul”, a declarat atunci Sorana.

După această afirmație, Florin Segărceanu a avut o discuție privată cu Sorana, în care i-a explicat motivul pentru care a ales-o pe Irina Begu.

România urmează să înfrunte Cehia, la Ostrava, în primul tur al Grupei Mondiale, pe 9 și pe 10 februarie.

