Sorana Cîrstea și-a caracterizat fostele colege din echipa de FedCup: ”Cu Simona n-am fost niciodată prietenă”

Dârzenie este cuvântul cheie atribuit de Sorana Simonei Halep. „Noi ne știm de la 8 ani și ne cunoaștem. Dar nu am fost niciodată prietene apropiate. Suntem pur și simplu colege de breaslă, ca-n orice job: cu unii colegi ai o legătură mai profundă, cu alții nu. Nici când eram copii nu eram foarte apropiate, pentru că suntem două persoane extrem de diferite. Nu există două persoane mai diferite decât noi două. Cu toate astea, respect ceea ce a făcut. Am vorbit întotdeauna extraordinar de frumos despre ea”, a spus Cîrstea pentru mirceamester.ro.

Jucătoarea a continuat: „Am zis într-un interviu că echipa României nu stă în Simona. Ceea ce am vrut să spun este că echipa României poate să vină cu două echipe de Fed Cup, pentru că avem foarte multe jucătoare și dacă lipsește Simona nu se întâmplă nimic. Toată lumea mi-a sărit în cap pentru asta”.

'E greu să mai câștige un Slam'

Sorana crede că Halep va pierde teren: „E greu să mai câștige un Slam, pentru că acum sunt foarte multe jucătoare care lovesc mingea foarte puternic: Osaka, Pliskova, Kvitova. Ea are un joc în care așteaptă. Mi-e greu să cred că stilul ei de joc se potrivește pe un Grand Slam pe hard. Pe zgură da, o văd mult mai bine, dar și acolo vin jucătoarele cu serviciu puternic. Per total, Simona este, așa cum am zis, dârză. Iar în tenisul de astăzi asta ar putea să compenseze orice joc”.

Moni – haioasă, Irina – politică

În schimb, Sorana Cîrstea le place pe celelalte fete din echipa de FedCup. Pe Monica Niculescu, 31 de ani, o consideră haioasă: „Când suntem în grup, ea e centrul atenției. Ea face toate glumele, e extraordinară. N-ai cum să fii supărat când e Monica lângă tine. În meciuri o vezi încrâncenată, dar în afara terenului e o tipă care glumește mereu și cu care nu poți să stai serios niciun moment”.

Sorana are subiecte comune și cu Irina Begu: „Cu ea vorbesc foarte mult despre politică, pentru că adoră să facă asta. E tot timpul la curent cu ce se întâmplă. Eu, de exemplu, încerc să nu stau foarte mult la televizor, dar Irina – la fel ca Raluca Olaru, de altfel – adoră să dezbată toate subiectele posibile”.

Cîrstea este impresionată de ascensiunea Mihaelei Buzărnescu, 30 de ani: „Toate am muncit, însă ea a fost defavorizată mereu din cauza accidentărilor. De asta mă bucur pentru Miki”. Ana Bogdan, 26 de ani, îi amintește de schi: „Eu o știu pe Ana că e mereu la Sinaia. Noi nu prea avem voie să schiem în sportul ăsta și toată lumea e geloasă că Ana schiază foarte bine. Mi se pare foarte cool. Tatăl ei a fost instructor de schi”.

„Nu am primit nimic de la țara asta”

Sorana Cîrstea a explicat de ce s-a retras din echipa de FedCup: „Am ajuns la un punct în care am simțit că am dat tot ce am putut pentru echipa asta. Am simțit că mi-am făcut datoria. Eu joc pentru România. Am auzit pe cineva care spunea „Gata, s-a retras, nu mai joacă pentru România”. Păi de fiecare dată când joc într-un turneu, lângă numele meu stă steagul României, nu scrie „Strada Jandarmeriei”. Am fost mereu foarte patrioată. Și asta în condițiile în care nu am primit, ca sportiv, nimic de la țara asta. Eventual am primit bețe în roate: având în vedere că am început în România, totul a fost mult mai greu”.

Halep – Pliskova, rivale și prietene

Simona Halep (3 WTA) și Karolina Pliskova (26 de ani, 5 WTA) sunt primele rachete ale echipelor României, respectiv Cehiei, sunt prietene bune. „Adesea ne antrenăm împreună. Mă descurc bine cu ea. Există o rivalitate sănătoasă. În mod normal vorbim în vestiar”, a dezvăluit Pliskova, condusă cu 6-2 de Simona în partidele directe.

