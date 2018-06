Suedia – Coreea de Sud, în Grupa F de la Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018 (ora 15.00, TVR1, TVR HD). Există viață fără Ibra?

LIVETEXT, AICI.

Echipe probabile

Suedia: Olsen – Krafth, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson – Claesson, Ekdal, Larsson, Forsberg – Berg, Toivonen.

Coreea de Sud: Seung-Gyu Kim – Yong Lee, Jeong-ho Hong, Hyun-Soo Jang, Min-jae Kim, Ju-ho Park – Chang-hun Kwon, Woo-youn Jung, Sung-yong Ki, Jae-seong Lee – Heung-min Son.

Germania, campioana en-titre a planetei, a fost învinsă de Mexic, scor 0-1, în primul meci al grupei F. În acest condiții, Suedia și Coreea de Sud se luptă, azi, de la ora 15.00, să treacă peste nemți, cel puțin pentru o rundă.

Reprezentativa Suediei, care a produs surpriza calificărilor, eliminând Italia, va întâlni Coreea de Sud în primul său meci la Cupa Mondială de fotbal din Rusia, luni, la Nijni Novgorod (ora 15:00), în Grupa F a competiţiei.

Fără Ibra, retras, suedezii par o națională fără identitate. Dar Ibra e în Rusia, ca ambasador al sponsorului său Visa. Suedezul are acceptul lui LA Galaxy să fie prezent câteva zile la competiție din Rusia. MLS se oprește între 9 și 30 iunie, iar Zlatan va putea asista la prima parte a competiției.

“Suedia e favorită pentru câștigarea Mondialului. E mai puternică fără mine. Nu fac parte din lot și nu pot spune mai multe”, a fost ironic Zlatan Ibrahimovici.

“Preiau eu de aici”, a spus suedezul la aterizarea în Rusia.

“Rusia o să câștige. De ce? Pentru că sunt eu aici! Am promis că o să fiu la Mondial. Sunt aici! Trebuie să găsim un loc în Moscova ca să punem statuia mea”, a continuat să glumească Ibrahimoviic, apoi a devenit mai serios.



“Cred că Suedia are mai puțină presiune când nu sunt eu. Când sunt eu, toată lumea știe că trebuie să câștigăm. Cred că Brazilia, Spania, Germania, evident Suedia și Argentina sunt favorite. Germania este o mașinărie, întotdeauna face o treabă bună. Nemţii au 22 de jucători fantastici! Germania nu are un star, toată echipa este vedetă. Cred că toate celelalte formaţii trebuie să fie atente la Germania. Orice se poate întâmpla la Mondial. Chiar și echipele mai micuțe, care nu sunt favorite, pot realiza lucruri memorabile. Important este să ne bucurăm de acest fotbal frumos. Sunt multe naționale puternice la Mondial. Eu am sentimentul că Brazilia va face lucruri mari, mai ales după ce s-a întâmplat la ultimul Mondial. Un Campionat Mondial e cel mai bun lucru care i se poate întâmpla unui fotbalist. Este ceva memorabil. Le transmit jucătorilor să se bucure de aceste momente”, a spus Ibrahimovici.

”Cred că Pogba, Mbappe și Neymar vor ieși în evidență”, a mai spus suedezul.

Palmares : vicecampioană mondială (1958), semifinalistă la Euro 1992

Ediții de Cupă Mondială la care a participat : 11

Bilanț la Cupa Mondială: 46 de meciuri disputate – 16 victorii – 13 remize – 17 înfrângeri – golaveraj 74-69 (locul 10 în clasamentul all-time)

Asiaticii contează pe un singur jucător de clasă, atacantul Son Heung-min (18 goluri pentru Tottenham în ultimul sezon, în toate competiţiile) şi nu traversează o formă prea bună.

Coreea de Sud se află în faţa celei de-a noua participări consecutive la Cupa Mondială şi speră să evite o nouă evoluţie palidă, cum a fost în Brazilia, când a obţinut un singur punct în meciurile din grupă.

Suedia participă din nou la Cupa Mondială pentru prima oară din 2006 (a 12-a prezenţă), cel mai bun rezultat fiind finala jucată în 1958 cu Brazilia, pe teren propriu.

Cea mai bună performanţă a sud-coreenilor este semifinala disputată în 2002, când au găzduit turneul final împreună cu Japonia.

Nordicii nu au câştigat primul lor meci la o Cupă Mondială din 1958, 3-0 cu Mexic, de atunci înregistrând cinci egaluri şi două eşecuri.

Coreea de Sud a câştigat doar unul din ultimele nouă meciuri la Cupa Mondială, 2-0 cu Grecia în prima partidă din 2010.

Cele două echipe au disputat patru meciuri directe, Suedia învingând de două ori, în timp ce restul partidelor s-au încheiat la egalitate, inclusiv ultimul, în 2005, la Seul (2-2).