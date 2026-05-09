Superliga. Universitatea Cluj învinge Rapidul și urmează „marea finală” de titlu cu Universitatea Craiova

Singurul gol al partidei a fost marcat în minutul 17 de Dorin Codrea, care a fructificat cu o lovitură de cap centrarea lui Macalou, într-o primă repriză dominată clar de gazde.

În ciuda unei ușoare reveniri în partea secundă, giuleștenii nu au găsit drumul spre egalare, bifând a șasea înfrângere din acest play-off și rămânând pe locul 5, în timp ce un al doilea gol al clujenilor, marcat pe final de Stanojev, a fost anulat pentru henț.

Universitatea Craiova și „U” Cluj se întâlnesc pe 17 mai într-un meci decisiv pentru titlu. O victorie a oltenilor ar putea închide lupta pentru campionat cu două etape înainte de final

U Cuj: Lefter – Mikanovic, I. Cristea, Capradossi, Miguel Silva – D. Codrea (Drammeh 67), Bic (Chipciu 86) – Macalou (O. Mendy 60), Nistor (G. Simion 67), Stanojev – Postolachi (Lukic 60).

Antrenor: Cristiano Bergodi

Rapid: Aioani – Onea, D. Ciobotariu, Kramer, Sălceanu – Moruţan, K. Keita, T. Christensen, Hazrollaj (Borza 46) – Burmaz (Grameni 46), D. Paraschiv (Koljic 70).

Antrenor: Costel Gâlcă

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE