Cine este Mihai Badea

Mihai Badea, devenit Cetățean de Onoare al Județului Călărași în ianuarie 2026, anunță că își continuă misiunea de a mobiliza comunitatea pentru această cauză. „Îngrijirea copiilor cu maladii dificile este un maraton nesfârșit”, a declarat Badea, subliniind importanța donațiilor pentru finalizarea proiectului din Zărnești.

În 2024, Badea a traversat Lake Powell (SUA), iar în 2025 a organizat cursa „72 Dus-Întors” pe Canalul Siderurgic Călărași, sub patronajul Alteței Sale Regale Principesa Maria a României.

Swim4Dreams: Competiții pentru toate vârstele și înot sub cerul înstelat

Evenimentul „Swim4Dreams” include concursuri de înot pe Canalul Siderurgic, cu participarea a aproximativ 400 de sportivi din cluburi de înot din întreaga țară. Probele sunt structurate pe grupe de vârstă, de la 10 ani la adulți, cu distanțe variind între 400 și 3000 de metri.

Pentru cei mai experimentați, va avea loc și un maraton de înot dus-întors pe o distanță de 15 km, monitorizat de un arbitru internațional. „Este pentru prima dată când această probă se desfășoară în România sub această formă”, se menționează în comunicatul de presă.

Un alt moment special al evenimentului este cursa nocturnă „Starry Night Swim4Dreams”, unde vor participa sportivi de prestigiu din țară și străinătate. Printre invitați se numără Martin Strel, cunoscut ca Big River Man, care a fost prezent și la ediția din 2025. Participarea este deschisă atât profesioniștilor, cât și amatorilor, în schimbul unei donații pentru Fundația Copii în Dificultate.

Record Guiness pentru solidaritate

Organizatorii își doresc să stabilească un Record Guiness de participare la o acțiune caritabilă. „Fiecare gest contează, iar perfecțiunea vine la capătul unei zile în care acel copil poate că a zâmbit măcar o dată – văzut sau nevăzut!”, se arată în comunicat.

Evenimentele vor fi transmise live și susținute de campanii de donație online.

