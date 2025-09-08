La volanul unui Škoda Fabia RS Rally2, având-o în dreapta pe Carmen Poenaru, Tempestini a dominat autoritar cursa, câștigând opt din cele zece probe speciale, la revenirea după un an de pauză pe macadamul din Iași.

După peste 140 de kilometri parcuriși în regim de cursă, clujeanul a încheiat cu timpul total de 01:19:38,6, cu un avans de 43,2 secunde față de Norbert Maior (Citroen C3 Rally2) și de mai bine de două minute față de Bogdan Marișca (Skoda Fabia Rally2), ambii colegi cu el de echipă.

Interesant este faptul că podiumul a fost ocupat integral de echipajele Napoca Rally Academy, echipă clujeană care a devenit, de mai bine de un deceniu, reperul de performanță în motorsportul intern.

Pentru Tempestini, etapa de la Iași are o încărcătură specială. În 2015, aici a cucerit primul său titlu de campion național, la numai 21 de ani, moment care a marcat începutul unei serii aproape imposibil de egalat.

„A fost un raliu senzațional. Publicul a fost extraordinar și, pentru mine, fiecare victorie aici rămâne legată de amintirea primului titlu. Iașiul are un loc aparte în cariera mea”, a spus el la final.

Ediția din acest an a Raliului Iașului a adunat aproape 60 de echipaje la start, dintre care 14 au concurat pe modele Rally2 de ultimă generație, ceea ce a ridicat nivelul competiției. Mii de spectatori au venit să urmărească probele speciale, cele mai spectaculoase fiind superspeciala urbană de la Râpa Galbenă, dar și celebra săritoare de la Dobrovăț, unde mașinile au „zburat” și peste 30 de metri.

Atmosfera a confirmat statutul raliului ca unul dintre cele mai populare evenimente de motorsport din România.

În clasamentul general, Tempestini a ajuns la 173 de puncte, având un avans solid în fața lui Andrei Gîrtofan (128,8) și a lui Norbert Maior (117,8). Astfel, la etapa viitoare, Raliul Vâlcii, care va avea loc în perioada 27-28 septembrie, Tempestini are nevoie doar să încheie în puncte pentru a-și asigura matematic titlul cu numărul 10 din carieră.

Este un record absolut în raliul românesc, după ce deja anul trecut, Tempestini l-a depășit pe Titi Aur în clasamentul all time, care avea 8 victorii generale. La 31 de ani, clujeanul are deja 9 titluri și e aproape sigur de al 10-lea, în timp ce Aur obținea primul său titlu la 32 de ani, astfel că putem asista la o performanță imposibil de egalat de generațiile viitoare.

