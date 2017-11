Toate reacțiile după Dinamo – CFR Cluj, scor 0-2, meci disputat duminică seară în ”Ștefan cel Mare”.

Dan Petrescu, antrenor CFR Cluj: ”A fost un meci foarte greu. Știam că dacă ținem 0-0 mult Dinamo intra în panică. Prima repriză n-am făcut-o bună. Am fost puțin mai dur cu jucătoriii la pauză pentru că nu mi-a plăcut atitudinea din prima repriză. În afară de Hoban și Omrani, restul n-au fost la nivelul lor în prima repriză. Obiectivul nostru rămâne play-off-ul. Când vom ajunge acolo vom spune ce ne propunem. La mine cine nu face faza defensivă nu joacă. Omrani a fost cel mai bun fundaș cu Dinamo și a primit bonus golul marcat. Mă bucur că arbitrul Hațegan nu a comis greșeli. Dinamo va ajunge în play-off. Am făcut lotul în grabă și n-am luat tineri. De aceea l-am luat acum pe Costache”.

Vasile Miriuță, antrenor Dinamo: ”Am făcut o primă repriză bună, dar am comis greșeli inexplicabile la începutul reprizei secunde. În cinci-șase minute s-a decis rezultatul meciului. A greșit Katsikas, dar și Maxi Oliva. Nu înțeleg cum a putut să facă acel penalty. Atât putem! Mai avem patru jocuri până în decembrie, apoi tragem linie. N-are rost să mai vorbim de play-off. Doar unii dintre suporteri mi-au cerut demisia. Eu nu i-am auzit. Eu rezist, am trecut prin greutăți mai mari. Sper să reziste și jucătorii. În decembrie voi discuta cu președintele să vedem ce facem. Trebuie să le ridic moralul, nu e ușor în starea asta de incertitudine. Jucătorilor le era frică să mai dea o pasă la 1-0. Nu mă gândesc să plec, dar dacă conducerea vrea voi pleca. Să uităm de play-off, trebuie făcută o reconstrucție. Că va fi făcută cu Miriuță sau cu altcineva conducerea decide”.

Ciprian Deac, mijlocaș CFR Cluj: ”Am făcut o primă repriză nereușită. Mister era foarte supărat, avea motive. Aș vrea să terminăm campionatul pe locul 1. Mi-ar plăcea ca Dinamo să fie în play-off, ar fi mai frumos campionatul”.

Analistul Digisport Dinu Gheorghe i-a luat peste picior pe dinamoviști: ”Toată lumea vrea Dinamo în play-off, la cum joacă”.

Culio, mijlocaș CFR: Dinamo a demostrat că are o echipă bună în prima repriză. În partea secundă CFR a jucat extraordinar. Victoria noastră este meritată. Nu pot spune ce ne-a zis Dan Petrescu la pauză. Aș vrea să fiu secundul lui Dan Petrescu. Am vorbit cu antrenorul și mi-a zis că m-ar coopta în staff-ul său. M-am întors la Cluj pentru a luat titlul.

Ioan Andone, fost antrenor la Dinamo și CFR Cluj: ”Prima repriză a fost echilibrată. După 1-0 CFR a controlat jocul autoritar. Oliva a greșit la ambele goluri. Dinamo are unul dintre cele mai slabe loturi din istorie. N-are rezerve. E foarte greu să ajungă în play-off. Din păcate s-au făcut greșeli, iar greșelile se plătesc. Trebuie reconstruită o echipă de români. Se vrea reconstrucție cu tineri, dar antrenorilor li se impune obiectiv și mizează pe străini. Miriuță are și el partea lui de vină, a preluat echipa în derivă. Șanse mai sunt, dar trebuie să câștigă 20 de puncte din 24. CFR, Steaua și Craiova se bat la titlu”.

Ionuț Nedelcearu, fundaș Dinamo: ”N-am avut atitudine, ambiție. Cei de la CFR au vrut mai mult. Am avut atitudine doar în prima repriză, dar trebuia să marcăm. În partea secundă am intrat cam relaxați și am luat două goluri foarte repede. E normal ca fanii să fie nemulțumiți. Toți avem valoare, altfel nu eram la Dinamo, dar când intrăm pe teren parcă uităm fotbalul. Trebuie să luăm fiecare meci în parte, să nu ne mai gândim la play-off. Jucăm mai bine fără presiune. Trebuie să ne trezim, să ne dăm seama că nu suntem pe drumul bun”.

Paul Anton, căpitan Dinamo: ”Nu știu ce s-a întâmplat. Cert este că repriza a doua am jucat slab. Una peste alta CFR a fost mai bună. Trebuie să ne agățăm de orice șansă pentru a prinde play-off-ul”.

Dinamo a fost învinsă de CFR Cluj, scor 0-2, pe teren propriu, și este în pericol să rateze calificarea în play-off. Fanii ”alb roșii” l-au ironizat pe Ionuț Negoiță.