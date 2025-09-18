Probe de concurs

Triathlon Pantelimon, concurs organizat de Unstoppable Sport Club, va reuni la start sute de participanți care se vor întrece în cele 3 probe clasice ale triatlonului: înot, ciclism și alergare.

Traseele au fost special concepute pentru a pune în valoare zona pitorească a lacului Pantelimon, oferind, în același timp, o provocare sportivă pe măsura tuturor nivelurilor de pregătire.

Triatlon Supersprint: 400 m înot, 10 km ciclism, 2,5 km alergare (individual);

400 m înot, 10 km ciclism, 2,5 km alergare (individual); Triatlon Olimpic: 1,5 km înot, 40 km ciclism, 10 km alergare (individual și ștafetă);

1,5 km înot, 40 km ciclism, 10 km alergare (individual și ștafetă); TriKids: o secțiune specială pentru copii, cu distanțe adaptate fiecărei categorii de vârstă, pentru a le oferi celor mici o primă experiență sigură și distractivă în lumea triatlonului.

Restricționarea traficului

Pentru buna desfășurare a probelor de ciclism și alergare și pentru a garanta siguranța tuturor participanților, traficul auto va fi restricționat în ziua de sâmbătă, 20 septembrie 2025, între 6.30 și 16.00.

Proba de ciclism se va desfășura pe un traseu rutier închis circulației vehiculelor, pe raza administrativ-teritorială a municipiului București și a orașului Pantelimon, județul Ilfov, după cum urmează:

Șos. Gării Cățelu (mun. București) – sectorul cuprins între Intr. Vișeul de Sus și Șos. Pantelimon;

Șos. Pantelimon (mun. București) – sectorul cuprins între Șos. Gării Cățelu și Bd. Biruinței (DN3, oraș Pantelimon);

Bd. Biruinței (DN3, oraș Pantelimon, jud. Ilfov) – sectorul cuprins între limita administrativ-teritorială cu mun. București și intersecția în sens giratoriu cu DJ301 și str. Mioriței.

Competiția își propune să promoveze un stil de viață activ și să aducă împreună comunitatea pasionaților de sporturi de anduranță, de la cei mai mici la cei mai experimentați.

„Este o sărbătoare”

„Suntem încântați să aducem din nou energia triatlonului la Pantelimon. Obiectivul nostru este să creăm o experiență memorabilă pentru fiecare participant, de la copilul care descoperă acest sport, până la atletul de performanță. Triathlon Pantelimon este mai mult decât o cursă; este o sărbătoare a perseverenței, a comunității și a bucuriei de a face mișcare”, a declarat Laurențiu Vlădan, președinte Unstoppable Sport Club.

Triathlon Pantelimon este o competiție organizată cu sprijinul Primăriei Pantelimon, Primăriei Sectorului 3 București și al Federației Române de Triatlon (FRTRI).

Înființat în anul 2019, Unstoppable Sport Club este o comunitate vibrantă dedicată promovării unui stil de viață activ și sănătos prin sportul de anduranță.