După un octombrie de coșmar, cu trei înfrângeri consecutive, cu Islanda, Norvegia și Austria, dar și cu ratarea calificării la Euro 2020 și fără mari șanse de promovare într-o grupă superioară în Liga Națiunilor, maestrul Tudor Gheorghe face analiza primei reprezentative.

“Mă uit la toate meciurile echipei naționale. Dar n-are personalitate din punctul meu de vedere. E o echipă ca oricare. Se simte că n-avem o scânteie înăuntru. Când era Hagi, era ceva și aveam jucători. Plus că era Hagi cu Ilie Dumitrescu, cu băieții ăștia. Buni toți, buni toți. Și Gică Popescu, ce fotbalist extraordinar! La națională mă uit cu amărăciune. Și mă rog în gând să nu mănânce bătaie. Mă uit și mă gândesc: Doamne, să nu mănânce bătaie!. Ce să câștige? Mă uit cu frică, cu frică!”, a spus Tudor Gheorghe la emisiunea “Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.RO.

Muzician, poet, cântăreț și compozitor, Tudor Gheorghe recunoaște că iubește sportul. “Nu mai sunt apropiat de fotbal, nici de tenis. Mă uit la ciclism, la automobilism, la volei, la baschet. Tot ce e competiție îmi place. Și-mi place și de Halep, chiar dacă nu-mi place tenisul ei. Mie îmi place determinarea acestei fete. O iubesc pentru asta. Tenisul e plictisitor, dar ea luptă până moare. E mare lucru!”, a mai declarat artistul de 75 de ani.

Fac sport! Îmi fac kilometrii mei pe zi, chiar dacă nu mai am voie să alerg, că am probleme cu spatele. Și-atunci, doctorul mi-a zis să merg la pas, fac șase-șapte kilometri pe zi. Mai fac și gimnastică de mobilitate, că am nevoie de asta și urmăresc toate sporturile cu mare bucurie

