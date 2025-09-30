Competițiile produse de TVR Sport ajung la fanii internaționali. Sportul românesc, la un click distanță peste hotare

Televiziunea Română va transmite cele mai importante producții realizate pe canalul TVR Sport către fanii sportului din întreaga lume și va facilita accesul publicului din România la marile competiții sportive internaționale.

Totul, în urma unui parteneriat pe care TVR l-a semnat cu Uniunea Europeană de Radiodifuziune, pentru aplicația EBU Sport.

TVR a prezentat planurile pentru o mai bună integrare a platformei SRTv cu Eurovision Sport, cea mai mare platformă europeană de conținut sportiv.

La evenimentul de la sediul postului public au participat Dan Cristian Turturică, președinte-director general SRTv, Glen Killane, director EBU Sport, și Mihai Covaliu, președinte COSR.

„Cel mai ambițios proiect pe care EBU îl are în desfășurare”

„O mai bună integrare a TVR cu Eurovision Sport reprezintă un pas important în îndeplinirea misiunii noastre de serviciu public în era digitală. Prin valorificarea optimă a acestei platforme europene, Televiziunea Română își consolidează rolul de promotor al sportului românesc, oferind în același timp românilor acces gratuit la spectacolul sportului mondial”, a fost mesajul transmis de șeful televiziunii naționale.

Practic, prin această colaborare, TVR își propune să ducă o parte dintre producțiile realizate pe canalul TVR Sport către fanii sportului din întreaga lume, oferind totodată publicului din România acces mai facil și complet la marile competiții sportive internaționale.

„Inițiativa creează o punte între sportivii români și publicul global, oferind în același timp federațiilor sportive din România o oportunitate unică de a ajunge la un public mai larg și de a se prezenta pe o scenă internațională”, notează oficialii Televiziunii Române.

Glen Killane, director EBU Sport, a adăugat: „Acesta este cel mai ambițios proiect pe care EBU îl are în desfășurare. Este vorba de sprijinul federațiilor, de parteneri, de sprijinul intern din partea EBU, toate trebuie să conlucreze pentru a asigura succesul aplicației”.

Acces gratuit pentru conținutul oferit de TVR

Și-a punctat, spunând: „Ceea ce facem noi este un lucru unic, dar și foarte necesar în sport în momentul de față, pentru că aceste discipline vor supraviețui doar dacă au o maximă vizibilitate și libertate de acces pentru a ajunge la audiență”.

Eurovision Sport este o platformă digitală de streaming concepută pentru a face conținutul competițiilor sportive disponibil și accesibil pentru orice tip de public.

Transmițând evenimente live și competiții internaționale înregistrate. Momentan, accesul este gratuit!

Mihai Covaliu, președintele COSR, a declarat, prezent la eveniment: „În Europa s-a constatat, la tânăra generație, o scădere a practicării sportului și am intrat puțin în alertă”.

„De aceea, ne bucurăm că această platformă va aduce mai aproape, prin mijloacele online pe care tinerii le au la dispoziție, disciplinele sportive și sperăm astfel că vom putea să-i atragem”, a încheiat Covaliu.

