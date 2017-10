Ultima vacanță a Simonei Halep: ”Am fost trei zile și a fost minunat”. Dezvăluiri ale liderului mondial la TVR. Ce a spus despre viața ei sentimentală

Ultima vacanță a Simonei Halep: ”Am fost trei zile în insula greacă Mykonos și a fost minunat”. Numrul 1 în tenisul mondial și-a planificat un ”concediu” după Turneul Campioanelor.

Numărul 1 în tenisul mondial a avut doar trei zile de ”concediu”: ”Insula Mykonos este o bucățică de paradis insula. Aveam turneu, a trebuit să plec repede”. Fenomenul Halep a fost disecat la TVR1, sâmbătă, de la ora 21.00, în emisiunea Dosar România.

Sportiva și-a promis o vacanță după Turneul Campioanelor.

La ”Dosar România”, de la TVR1, Halep a dezvăluit: ”Mi s-a blocat spatele și nu știam ce să fac! Am fost la doctorul Irimia, din Germania, cel care mă tratează și acum. El mi-a zis că problema e din față, nu de la spate. M-a sfătuit să-mi micșorez sânii. Eu am vrut să o fac pe loc, dar m-am temut și am amânat intervenția șase-șapte luni. Am avut nevoie și de semnăturile părinților. M-am temut, din cauză că era prima operație pe care sufeream! Mi-era frică și de anestezia totală. Dar a ieșit bine”.

Halep a dezvăluit că are superstiții, dar nu vrea să le dezvăluie.

Simona e împlinită sentimental, însă a preferat să nu dea detalii.

Constănțeanca a negat faptul că și-a demis antrenorul prin SMS, deși a recunoscut că e mai timidă și nu are rutina discuțiilor față în față. Andrei Mlendea şi Wim Fissette au acuzat-o că i-a concediat printr-un mesaj telefonic.

Simona a afirmat că îl admira demult pe actualul ei antrenor, Andrei Pavel, ”nu ne-am potrivit cu cu programul până în acest an”.

”Familia a făcut eforturi, dar tata nu a vândut pentru mine afacerea lui (n.r.o fabrică de produse lactate). O are și azi!”.

