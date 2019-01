Toată lumea se teme de ce e mai rău, dar, deocamdată, nu s-a dat de urma avionului dispărut. În schimb, a apărut o înregistrare audio cu Emiliano Sala, care i-a transmis unui prieten un mesaj prin Whatsapp.

„Ce faceți prietenilor, nebunilor? Frate, sunt mort! Am fost la Nantes să fac niște lucruri care nu se mai terminau. Acum sunt într-un avion care pare că se destramă. Mă duc la Cardiff. Mâine încep treaba acolo. Mâine după amiază am primul antrenament cu noua mea echipă. Să vădem ce se întâmplă… Ce faceți voi, frații mei? Sunteți bine, totul e ok?

Dacă într-o oră și jumătate nu auziți vești de la mine… Nu știu dacă or să trimită pe cineva după mine, nu știu unde să mă găsească. Mi-e tare frică”, poate fi auzit Sala, conform ole.com.ar.

Maradona a izbucnit în plâns

Prietenul lui Sala care a primit mesajul de la fotbalist l-a informat și pe Diego Roland, fostbalist împrumutat la Leganes, despre textul primit.

„Emiliano a trimis un mesaj către un prieten în timpul zborului şi i-a spus că îi este frică. Dacă nu l-au găsit încă, probabil că ştim cu toţii ce s-a întâmplat”, a spus Diego Roland, la Radio 1010AM, conform Marca.

Marele Diego Maradona a fost întrebat de un post de radio din Argentina despre dispariția lui Emiliano Sala, iar marele „El Pibe d’Oro” nu și-a putut stăpâni lacrimile.

„Dumnezeu vrea ca Sala să doarmă. Ce veste tristă. Când lucruri ca acestea se întâmplă, te gândești de câte ori te-ai urcat în păsările de metal. Știu că e greu, dar sper că s-a făcut o eroare și că Sala va apărea viu”, a spus Maradona.

Fotografie principală: EPA

