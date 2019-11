De Ciprian Iana,

Bucuria ”culturistului” deafi ”leit” Popeye n-a ținut mult, el fiind avertizat că, din cauza acestor ”bicepși falși” ar putea muri sau ar rămâne fără brațe.

„Culturistul” a fost convins să urmeze un tratament urgent de către Alana Mamaeva, 32 de ani, un lider al campaniei de salvare a victimelor chirurgiei plastice, notează The Sun.

Alana a văzut un videoclip cu ”Bazooka”, porecla lui Kirill Tereșin, declarând că mușchii lui artificiali erau ”oribili”, în comparație cu corpul lui ”subțire”.

În urma unei campanii s-au strâns banii necesari pentru ca rusul ”Popaye” să poată fi operat, acesta mărturisind anterior că nu-și permite o astfel de intervenție chirurgicală.

”Sunt gata, nu-mi este teamă!”, a declarat Kirill înaintea operației

Doctorul Melnikov, de la Universitatea de Medicină de Stat din Moscova, a declarat, după intervenția chirurgicală: „Cred că Kirill nu și-a dat seama pe deplin de consecințele a ceea ce făcuse Deocamdată am eliminat țesuturile deteriorate de pe un braț. Vaselina satura mușchii, sub țesuturile pielii și pielea în sine. Tot ce trebuie am eliminat, dar a trebuit să păstrăm vena, nervii și alte funcții ale membrului”.

Recomandări Reportaj video într-un loc miraculos! Am fost în singurul oraș de pe Planetă care scoate campioni pe bandă rulantă. Și am găsit un antrenor român!

Doctorul a avertizat: „Vaselina nu este concepută pentru injectare, ci doar pentru aplicații externe. Kirill a injectat aproximativ trei litri în fiecare braț. A saturat țesuturile musculare, a blocat fluxul sanguin”.

Medicul a conchis: ”Este traumatizant pentru organism, ceea ce duce la cicatrici uriașe și fără tratament medical se termină chiar și cu moartea”.

Un alt medic rus l-a avertizat pe Kirill că „foarte probabil” era nevoit să-i fie amputate brațele, dacă nu era supus intervenției chirurgicale.

Fost soldat, Kirill tereșin a participat, luna trecută, la o luptă MMA, fiind învins de Oleg Mongol, 43 de ani.

A fost a doua lovitură pentru Kirill, care, tot atunci, conform presei din Rusia s-a despărțit de iubita sa, Olesya Malibu, 28 de ani, care l-a îndemnat pe ”Popeye” să-și lărgească fesele!

FOTO: Kirill Tereșin – Instagram

Citeşte şi:

Dialog incendiar între Ion Țiriac și Simona Halep: ”Băi, fato, du-te, băi, acasă!”

Simona Halep, în vacanță la Budapesta: ”O călătorie este o schimbare profundă a modului de a gândi despre viață”

Simona Halep, surclasată de o puștoiacă. Lovitura financiară sub centură primită de sportiva din Constanța

GSP.RO Țiriac și Halep, dialoguri incredibile: „Să-ți fie rușine când te uiți în oglindă! Du-te acasă!”

HOROSCOP Horoscop 16 noiembrie 2019. Există riscul unor neînțelegeri cu cei dragi, pentru Raci