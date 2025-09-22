Pilotul iberic, aflat la volanul unui Hyundai i20 Rally2, și-a confirmat statutul de favorit și a dominat competiția. În finala mare, Llarena l-a înfruntat pe italianul Andrea Nucita, multiplu campion național, într-un duel palpitant urmărit de public cu emoție. Cei doi s-au duelat de trei ori în paralel, iar în fiecare dintre manșe, cel mai bun timp l-a avut spaniolul.

Podiumul a fost completat de Simone Tempestini, cel mai titrat pilot român, care a reușit să-l învingă pe Vlad Cosma în finala mică.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Printre numele sonore prezente la start s-au regăsit și Manfred Stohl (campion mondial WRC), Bogdan Marișca (dublu campion al României), Karem Kazaz (campionul Turciei) și Norbert Maior (campion european de juniori). În total, 20 de concurenți, dintre care opt campioni naționali absoluți, au intrat în luptă, valoarea cumulată a bolizilor depășind 5 milioane de euro.

Formatul competiției a fost unul inedit, de tip „duel eliminatoriu”, desfășurat pe un circuit urban în Mamaia Nord. Traseul, ce a combinat asfalt și macadam, a inclus viraje tehnice, săritori și zone spectaculoase, vizibile pentru spectatori atât din tribune, cât și de pe marginea circuitului.

Recomandări Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”

Evenimentul nu s-a rezumat doar la raliu, ci a fost conceput ca un festival al pasionaților de adrenalină. Vizitatorii au avut acces gratuit la probe, dar și la activități conexe: parada echipajelor, prezentarea mașinilor, concerte și zone de street food.

Printre invitații speciali care au urmărit spectacolul s-au aflat Leonard Doroftei, Ana-Maria Brânză, Cătălin Chirilă, Ștefania Uță și mai mulți sportivi de la CSM Constanța, unii dintre ei având chiar ocazia să trăiască experiența unei curse din scaunul copilotului.

Organizat de Napoca Rally Academy și Raliul Deltei, cu sprijinul autorităților locale și al brandurilor de promovare turistică Riviera Românească și Visit Mamaia, evenimentul a fost anunțat ca începutul unei tradiții. Următoarea ediție este deja programată pentru 2026.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE