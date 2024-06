Arătând destul de șifonat, bărbatul a filmat un scurt clip care a fost distribuit de @awaydaylads5 pe TikTok și a spus că s-a trezit pe un stadion gol, „tremurând”, după meci, ceea ce a ridicat semne de întrebare privind securitatea pe stadion și faptul că a putut rămâne acolo nereperat.

„Un fan al Angliei s-a trezit din somn la 4 dimineața pe un stadion complet gol”, a fost subtitrat videoclipul pe contul de X FootballAwayDays.

„Tocmai m-am trezit. Este ora patru dimineața. Tremur pe terenul lui Schalke”, spune bărbatul, rotind telefonul cu care filmează pentru a arăta stadionul cu o capacitate de 62.000 de oameni complet pustiu.

Au fost mulți printre cei care au privit imaginile care pun la îndoială veridicitatea lor și comentează inclusiv despre faptul că sunt aprinse proiectoare, însă ele sunt un fel de lumini de veghe în permanență aprinse pe arenă.

