Incidentul s-a petrecut în prima repriză a meciului disputat duminică între echipa lui, South Shore Kings, şi Wilkes-Barre Scranton Knights, după ce Paul Halloran s-a ciocnit de un arbitru în fața băncilor de rezervă.

Enervat că arbitrul a dispus eliminarea sa, Paul Halloran i-a aplicat acestuia un pumn violent în față cu care l-a doborât pe gheață.

Ulterior, tânărul hocheist a fost imobilizat de doi oficiali și scois din spațiul de joc. În urma acestei fapte, Paul Halloran a primit o suspendare pe viață din USPHL.

De asemenea, în acest caz de agresiune, poliția locală a deschis o anchetă.

Safe to say, I dont think he liked what the ref said to him ?‍♂️ pic.twitter.com/zJUe61SMUT